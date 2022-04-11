Чоловіків, які виїхали з України під час війни, хочуть садити у в'язницю на 10 років: подробиці законопроєкту

Максимальне покарання загрожує військовослужбовцям, резервістам і чиновникам. Нардепи зазначили, що незважаючи на заборону на перетин кордону, сотні чоловіків виїхали з країни.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Група з 20 народних депутатів Верховної Ради України пропонує запровадити кримінальну відповідальність до 12 років в'язниці за виїзд військовозобов'язаних за кордон під час воєнного стану. Про це йдеться в законопроєкті №7265, який 11 квітня передали на розгляд парламенту.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За перетин українського кордону поза пунктами пропуску, у пунктах пропуску без відповідних документів або за фіктивними документами загрожує таке покарання:

позбавлення волі від 3 до 5 років або штраф від 85 до 170 тис. гривень для осіб, які приписані до призовної ділянки (призовники), за перетин будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон або в пунктах пропуску без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, або приховування від прикордонного контролю;

позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років – для військовослужбовців і військовозобов'язаних, резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

за зазначені порушення, вчинені повторно, групою осіб або посадовою особою з використанням службового становища караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

[ + – ] Сотні чоловіків змогли виїхати з України

У пояснювальній записці до документа нагадується про заборону виїзду з України чоловікам віком від 18 до 60 років.

"Однак, незважаючи на заборону, сотні чоловіків перетинають український кордон. Вони разом зі своїми сім'ями намагаються залишити країну в будь-який спосіб", – констатують нардепи.

Українці масово повертаються

Спікер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив, що українці, які залишили країну після вторгнення РФ, масово повертаються, щодня приїжджають близько 25-30 тисяч людей.

[ + – ] Український кордон перетнули 4,3 млн осіб

Із 24 лютого український кордон перетнули 4,3 млн осіб, переважна більшість – це українці, які втекли від війни. Пасажиропотік у перші дні війни, за оцінками ДПСУ, міг досягати близько 120-130 тис. осіб на добу.

Заборона чоловікам на виїзд із країни – які випадки відомі

Попри заборони, деякі чоловіки ще намагаються виїхати з країни. Відомо про українця, який сховався в бебі-боксі та хотів поїхати в багажнику машини. Ще один показав фіктивну довідку про смерть дружини та хотів виїхати з двома дітьми.

Нещодавно в Чернівецькій області поліція викрила шахраїв, які за $2500 допомагали чоловікам виїхати з України. Клієнти отримували координати та час зустрічі з "супроводжуючими" через месенджери.

Кабмін України 10 березня спростив перетин кордону водіям вантажного та залізничного транспорту, зайнятих у сфері міжнародних вантажоперевезень і які перевозять вантажі для українських військових, медичні вантажі та гуманітарну допомогу.

Фокус уже писав, яким категоріям чоловіків дозволено під час воєнного стану виїжджати з України.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов попереджав, що чоловіків, які виїхали з України без дозвільних документів після 22 лютого, виловлюватимуть при поверненні в країну.