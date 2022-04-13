Спикер Рады Стефанчук рассказал, когда Медведчука лишат мандата нардепа

Говоря о задержании нардепа от ОПЗЖ спикер Верховной Рады заявил, что российские ястребы, которые прикидывались голубями мира, показали внутреннее "я".

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Задержанного СБУ 12 апреля нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука лишат депутатского мандата после решения суда. Об этом в эфире единого телемарафона сказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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"В отношении господина Медведчука ведется уголовное производство. Как только мы получим решение суда, которое вступит в силу, это будет основанием лишения его депутатского мандата", – отметил он.

Стефанчук добавил, что в Украине действует закон о коллаборационизме и каждого сотрудничающего с врагом привлекут к ответственности.

"Мы видим что российские ястребы, которые все время одевались как голуби мира, показали внутреннее "я" вскоре после нападения России или с первыми взрывами бомб", – заявил спикер.

Стефанчук напомнил, что сотрудничающим со страной-агрессором грозит от 10 до 12 лет тюрьмы. Таким людям запретят занимать ряд должностей, в том числе в органах государственной власти.

"Я совершенно уверен, что в украинском парламенте ни сейчас, ни в будущем уже не должно быть людей, которые смотрят в сторону России. Все маски скинуты и все себя вскрыли. Люди увидели, кто переживает за Украину, а кто пиарится за счет происходящего", – резюмировал он.

Напомним, что подозреваемый в госизмене и приговоренный к домашнему аресту Медведчук сбежал в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его искала спецгруппа сотрудников СБУ и Офиса Генпрокурора Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля сообщил о задержании Медведчука и показал фото, где нардеп сидит на стуле в наручниках и военной форме.

Жена Медведчука Оксана Марченко 13 апреля сначала попросила Зеленского освободить ее мужа. Потом она переоделась, прикрыла волосы шарфом и переадресовала послание президенту Турции Реджепу Эрдогану.