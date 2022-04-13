Речник Ради Стефанчук розповів, коли Медведчука позбавлять мандата нардепа
Говорячи про затримання нардепа від "ОПЗЖ", речник Верховної Ради заявив, що російські яструби, які прикидалися голубами миру, показали внутрішнє "я".
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Затриманого СБУ 12 квітня нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука позбавлять депутатського мандата після рішення суду. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
"Щодо пана Медведчука ведуть кримінальне провадження. Як тільки ми отримаємо рішення суду, яке набуде чинності, це буде підставою для позбавлення його депутатського мандата", — зазначив він.
Стефанчук додав, що в Україні діє закон про колабораціонізм і кожного, хто співпрацює з ворогом, притягнуть до відповідальності.
"Ми бачимо, що російські яструби, які весь час одягалися як голуби миру, показали внутрішнє "я" невдовзі після нападу Росії або з першими вибухами бомб", — заявив речник.
Стефанчук нагадав, що колаборантам із країною-агресором загрожує від 10 до 12 років в'язниці. Таким людям заборонять обіймати низку посад, зокрема в органах державної влади.
"Я абсолютно впевнений, що в українському парламенті ні зараз, ні в майбутньому вже не має бути людей, які дивляться в бік Росії. Всі маски скинуті й всі себе розкрили. Люди побачили, хто переживає за Україну, а хто піариться завдяки тому, що відбувається" — резюмував він.
Нагадаємо, що підозрюваний у держзраді та засуджений до домашнього арешту Медведчук втік у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його шукала спецгрупа співробітників СБУ та Офісу Генпрокурора України.
Президент України Володимир Зеленський 12 квітня повідомив про затримання Медведчука та показав фото, де нардеп сидить на стільці в наручниках та військовій формі.
Дружина Медведчука Оксана Марченко 13 квітня спочатку попросила Зеленського звільнити її чоловіка. Потім вона переодяглася, прикрила волосся шарфом і переадресувала послання президентові Туреччини Реджепу Ердогану.