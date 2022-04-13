Речник Ради Стефанчук розповів, коли Медведчука позбавлять мандата нардепа

Говорячи про затримання нардепа від "ОПЗЖ", речник Верховної Ради заявив, що російські яструби, які прикидалися голубами миру, показали внутрішнє "я".

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Затриманого СБУ 12 квітня нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука позбавлять депутатського мандата після рішення суду. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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"Щодо пана Медведчука ведуть кримінальне провадження. Як тільки ми отримаємо рішення суду, яке набуде чинності, це буде підставою для позбавлення його депутатського мандата", — зазначив він.

Стефанчук додав, що в Україні діє закон про колабораціонізм і кожного, хто співпрацює з ворогом, притягнуть до відповідальності.

"Ми бачимо, що російські яструби, які весь час одягалися як голуби миру, показали внутрішнє "я" невдовзі після нападу Росії або з першими вибухами бомб", — заявив речник.

Стефанчук нагадав, що колаборантам із країною-агресором загрожує від 10 до 12 років в'язниці. Таким людям заборонять обіймати низку посад, зокрема в органах державної влади.

"Я абсолютно впевнений, що в українському парламенті ні зараз, ні в майбутньому вже не має бути людей, які дивляться в бік Росії. Всі маски скинуті й всі себе розкрили. Люди побачили, хто переживає за Україну, а хто піариться завдяки тому, що відбувається" — резюмував він.

Нагадаємо, що підозрюваний у держзраді та засуджений до домашнього арешту Медведчук втік у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його шукала спецгрупа співробітників СБУ та Офісу Генпрокурора України.

Президент України Володимир Зеленський 12 квітня повідомив про затримання Медведчука та показав фото, де нардеп сидить на стільці в наручниках та військовій формі.

Дружина Медведчука Оксана Марченко 13 квітня спочатку попросила Зеленського звільнити її чоловіка. Потім вона переодяглася, прикрила волосся шарфом і переадресувала послання президентові Туреччини Реджепу Ердогану.