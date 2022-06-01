Боевики "Л/ДНР" анонсировали международный трибунал для Зеленского, Порошенко и Турчинова

Оккупационные власти Донбасса рассчитывают, что в судилище над украинскими политиками и военнослужащими будут участвовать представители ЕС и США.

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Пророссийские боевики "Л/ДНР" хотят провести международный трибунал над Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Александром Турчиновым. Такое заявление сделала депутат "народного совета" Елена Шишкина.

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По ее словам, оккупационные власти Донбасса готовят международный трибунал для привлечения к ответственности украинских топ-политиков.

Шишкина отметила, что речь идет об и.о. главы Украины Александре Турчинове, а также о пятом и шестом президентах — Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

Коллаборант в ходе интервью ТАСС заявила, что под формулировку военный преступник попадают не только военнослужащие, которые нажали на курок, но и генералы с руководством страны, отдавшие приказы.

"Это и те президенты, а их было трое — Турчинов, исполняющий обязанности, Порошенко и Зеленский", — продолжила Шишкина и обвинила военно-политическое руководство Украины в "отправке нацистов на Донбасс для убийства мирного населения".

Представитель оккупационной власти также пригрозила уголовной отвественностью западным союзникам Киева, которые оказывали нашей стране военную помощь для противостояния ВС РФ.

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Помимо этого, как утверждает Шишкина, власти ОРДЛО до конца текущего лета планируют провести трибунал над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боях на Донбассе. Коллаборант также выразила надежду, что в незаконном судилище будут участвовать представители стран Запада.

"Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал", — подытожила Шишкина в интервью российскому агентству ТАСС.

Напомним, в конце мая главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин анонсировал проведение военного трибунала над украинскими военнослужащими, которые вышли для эвакуации с территории завода "Азовсталь". По его словам, оккупационные власти Донбасса хотят организовать судилище до конца лета.

Также Фокус в своей статье рассказывал, зачем Россия готовит трибунал для защитников "Азовстали" и как этой ситуацией воспользуется Владимир Путин.