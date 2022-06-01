Боевики "Л/ДНР" анонсировали международный трибунал для Зеленского, Порошенко и Турчинова
Оккупационные власти Донбасса рассчитывают, что в судилище над украинскими политиками и военнослужащими будут участвовать представители ЕС и США.
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Пророссийские боевики "Л/ДНР" хотят провести международный трибунал над Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Александром Турчиновым. Такое заявление сделала депутат "народного совета" Елена Шишкина.
По ее словам, оккупационные власти Донбасса готовят международный трибунал для привлечения к ответственности украинских топ-политиков.
Шишкина отметила, что речь идет об и.о. главы Украины Александре Турчинове, а также о пятом и шестом президентах — Петре Порошенко и Владимире Зеленском.
Коллаборант в ходе интервью ТАСС заявила, что под формулировку военный преступник попадают не только военнослужащие, которые нажали на курок, но и генералы с руководством страны, отдавшие приказы.
"Это и те президенты, а их было трое — Турчинов, исполняющий обязанности, Порошенко и Зеленский", — продолжила Шишкина и обвинила военно-политическое руководство Украины в "отправке нацистов на Донбасс для убийства мирного населения".
Представитель оккупационной власти также пригрозила уголовной отвественностью западным союзникам Киева, которые оказывали нашей стране военную помощь для противостояния ВС РФ.
Помимо этого, как утверждает Шишкина, власти ОРДЛО до конца текущего лета планируют провести трибунал над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боях на Донбассе. Коллаборант также выразила надежду, что в незаконном судилище будут участвовать представители стран Запада.
"Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал", — подытожила Шишкина в интервью российскому агентству ТАСС.
Напомним, в конце мая главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин анонсировал проведение военного трибунала над украинскими военнослужащими, которые вышли для эвакуации с территории завода "Азовсталь". По его словам, оккупационные власти Донбасса хотят организовать судилище до конца лета.
Также Фокус в своей статье рассказывал, зачем Россия готовит трибунал для защитников "Азовстали" и как этой ситуацией воспользуется Владимир Путин.