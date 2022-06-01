Бойовики "Л/ДНР" анонсували міжнародний трибунал для Зеленського, Порошенка та Турчинова
Окупаційна влада Донбасу розраховує, що в судилищі над українськими політиками та військовослужбовцями братимуть участь представники ЄС та США.
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Проросійські бойовики "Л/ДНР" хочуть провести міжнародний трибунал над Володимиром Зеленським, Петром Порошенком та Олександром Турчиновим. Таку заяву зробила депутатка "народної ради" Олена Шишкіна.
За її словами, окупаційна влада Донбасу готує міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності українських топполітиків.
Шишкіна зазначила, що йдеться про в.о. глави України Олександра Турчинова, а також про п'ятого і шостого президента — Петра Порошенка та Володимира Зеленського.
Колаборантка під час інтерв'ю ТАСС заявила, що під формулювання воєнний злочинець потрапляють не лише військовослужбовці, які натиснули на курок, а й генерали з керівництвом країни, які віддали накази.
"Це й ті президенти, а їх було троє — Турчинов, виконувач обов'язків, Порошенко та Зеленський", — продовжила Шишкіна та звинуватила військово-політичне керівництво України у "відправленні нацистів на Донбас для вбивства мирного населення".
Представниця окупаційної влади також погрожувала кримінальною відповідальністю західним союзникам Києва, які надавали нашій країні військову допомогу для протистояння ЗС РФ.
Крім цього, як стверджує Шишкіна, влада ОРДЛО до кінця поточного літа планує провести трибунал над українськими військовослужбовцями, які брали участь у боях на Донбасі. Колаборантка також висловила сподівання, що у незаконному судилищі братимуть участь представники країн Заходу.
"Ми сподіваємося, що відданість правовому полю, міжнародним конвенціям візьме гору, і кожна країна, Європа та США зокрема відправить представників на міжнародний трибунал", — підсумувала Шишкіна в інтерв'ю російському агентству ТАСС.
Нагадаємо, наприкінці травня ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін анонсував проведення військового трибуналу над українськими військовослужбовцями, які вийшли на евакуацію з території заводу "Азовсталь". За його словами, окупаційна влада Донбасу хоче організувати судилище до кінця літа.
Також Фокус у своїй статті розповідав, навіщо Росія готує трибунал для захисників Азовсталі і як цією ситуацією скористається Володимир Путін.