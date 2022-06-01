Бойовики "Л/ДНР" анонсували міжнародний трибунал для Зеленського, Порошенка та Турчинова

Окупаційна влада Донбасу розраховує, що в судилищі над українськими політиками та військовослужбовцями братимуть участь представники ЄС та США.

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Проросійські бойовики "Л/ДНР" хочуть провести міжнародний трибунал над Володимиром Зеленським, Петром Порошенком та Олександром Турчиновим. Таку заяву зробила депутатка "народної ради" Олена Шишкіна.

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За її словами, окупаційна влада Донбасу готує міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності українських топполітиків.

Шишкіна зазначила, що йдеться про в.о. глави України Олександра Турчинова, а також про п'ятого і шостого президента — Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Колаборантка під час інтерв'ю ТАСС заявила, що під формулювання воєнний злочинець потрапляють не лише військовослужбовці, які натиснули на курок, а й генерали з керівництвом країни, які віддали накази.

"Це й ті президенти, а їх було троє — Турчинов, виконувач обов'язків, Порошенко та Зеленський", — продовжила Шишкіна та звинуватила військово-політичне керівництво України у "відправленні нацистів на Донбас для вбивства мирного населення".

Представниця окупаційної влади також погрожувала кримінальною відповідальністю західним союзникам Києва, які надавали нашій країні військову допомогу для протистояння ЗС РФ.

[ + – ] Бойовики "Л/ДНР" хочуть провести трибунал для Порошенка, Зеленського та Турчинова

Крім цього, як стверджує Шишкіна, влада ОРДЛО до кінця поточного літа планує провести трибунал над українськими військовослужбовцями, які брали участь у боях на Донбасі. Колаборантка також висловила сподівання, що у незаконному судилищі братимуть участь представники країн Заходу.

"Ми сподіваємося, що відданість правовому полю, міжнародним конвенціям візьме гору, і кожна країна, Європа та США зокрема відправить представників на міжнародний трибунал", — підсумувала Шишкіна в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

Нагадаємо, наприкінці травня ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін анонсував проведення військового трибуналу над українськими військовослужбовцями, які вийшли на евакуацію з території заводу "Азовсталь". За його словами, окупаційна влада Донбасу хоче організувати судилище до кінця літа.

Також Фокус у своїй статті розповідав, навіщо Росія готує трибунал для захисників Азовсталі і як цією ситуацією скористається Володимир Путін.