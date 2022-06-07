РосСМИ сообщили, что РФ была готова остановить войну еще в марте: в МИД Украины опровергли

Украинские дипломаты заявили, что российские журналисты опубликовали "вброс", чтобы обосновать незаконный захват районов Херсонской и Запорожской областей.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг сообщение российского издания "Известия" о том, что РФ была готова остановить "специальную военную операцию" в Украине в ходе переговоров между главой МИД Дмитрием Кулебой и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом в своем Facebook во вторник, 7 июня, сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

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В своем материале "Известия" со ссылкой на анонимного высокопоставленного российского чиновника сообщили, что Кремль якобы был готов остановить полномасштабную войну против Украины в марте — в ходе переговоров между главами МИД двух стран в турецкой Анталье. Собеседник издания также утверждает, что украинская сторона сама предложила внедрить в стране нейтральный статус и добиться от партнеров гарантий безопасности на своей территории за исключением оккупированного Россией Крыма и Донбасса.

"(Президент России) Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение", — заявил источник издания.

В свою очередь представитель украинского МИД назвал информацию "Известий" "откровенным враньем", добавив, что в Анталье Лавров заявил об отсутствии у него полномочий для обсуждения не только прекращения войны, но и организации гуманитарных коридоров для украинцев в Мариуполе.

"Собеседник "Известий" – очередной вброс российской пропаганды. РФ готовит основу для дальнейшей незаконной ассимиляции захваченных районов в Херсонской и Запорожской областях, придумывая оправдание продолжению войны против Украины", — считает Николенко.

По словам чиновника, российская сторона не только не заинтересована в переговорах, но и стремится "уничтожить украинцев". Николенко указал, что Путина не стоит задабривать, так как это не остановит его планов, поэтому Киеву необходимо поставлять тяжелое вооружение, чтобы Вооруженные силы Украины смогли защищать свою землю. Также представитель МИД добавил, что на данный момент также существует необходимость в более жестких санкций со стороны международных партнеров Киева в отношении государства-агрессора, в частности, запрет на российский экспорт и поставки газа.

Напомним, в том же материале "Известий" журналисты со ссылкой на российского чиновника сообщили об отказе Кремля обсуждать с украинской стороной статус Херсонской и Запорожской областей. Эту информацию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав ее "неправильной".

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что, согласно его оптимистичным прогнозам, война с РФ может закончиться уже до конца этого года.