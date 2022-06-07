РосЗМІ повідомили, що РФ була готова зупинити війну ще в березні: у МЗС України спростували

Українські дипломати заявили, що російські журналісти опублікували "вкидання", щоб обґрунтувати незаконне захоплення районів Херсонської та Запорізької областей.

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Офіційний представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував повідомлення російського видання "Известия" про те, що РФ була готова зупинити "спеціальну військову операцію" в Україні під час переговорів між головою МЗС Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим. Про це у Facebook у вівторок, 7 червня, повідомив офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко.

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У своєму матеріалі "Известия" з посиланням на анонімного високопосадовця російського чиновника повідомили, що Кремль нібито був готовий зупинити повномасштабну війну проти України в березні — під час переговорів між главами МЗС двох країн у турецькій Анталії. Співрозмовник видання також стверджує, що українська сторона сама запропонувала запровадити в країні нейтральний статус та домогтися від партнерів гарантій безпеки на своїй території, за винятком окупованого Росією Криму та Донбасу.

"(Президент Росії) Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", — заявило джерело видання.

Зі свого боку представник українського МЗС назвав інформацію "Известий" "відвертою брехнею", додавши, що в Анталії Лавров заявив про відсутність у нього повноважень для обговорення не лише припинення війни, а й організації гуманітарних коридорів для українців у Маріуполі.

"Співрозмовник "Известий" — чергове вкидання російської пропаганди. РФ готує основу для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів у Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовження війни проти України", — вважає Ніколенко.

За словами чиновника, російська сторона не лише не зацікавлена в переговорах, а й прагне "знищити українців". Ніколенко зазначив, що Путіна не варто задобрювати, оскільки це не зупинить його планів, тому Києву необхідно постачати важке озброєння, щоб Збройні сили України змогли захищати свою землю. Також представник МЗС додав, що на цей час також існує необхідність жорсткіших санкцій з боку міжнародних партнерів Києва проти держави-агресора, зокрема, заборона на російський експорт і постачання газу.

Нагадаємо, в тому ж матеріалі "Известий" журналісти з посиланням на російського чиновника повідомили про відмову Кремля обговорювати з українською стороною статус Херсонської та Запорізької областей. Цю інформацію спростував речник президента РФ Дмитро Пєсков, назвавши її "неправильною".

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що, згідно з його оптимістичними прогнозами, війна з РФ може закінчитися вже до кінця цього року.