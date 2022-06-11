Глава Еврокомиссия рассказала, когда Украине ответят по заявке на вступление в ЕС

Урсула фон дер Ляйен акцентировала внимание на желании украинцев двигаться по европейскому пути. Несмотря на полномасштабную войну с РФ, Евросоюз хочет видеть результаты борьбы с коррупцией.

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Оценку заявки Украины на вступление в Евросоюз закончат до конца следующей недели. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Сегодняшние дискуссии позволят нам финализировать нашу оценку до конца следующей недели. Путь известен, это путь на основе заслуг. Это путь, где я высоко ценю чрезвычайную решительность украинцев в этом процессе", — проинформировала она

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Глава Еврокомиссии обсуждала с Зеленским необходимость дальнейших шагов украинского правительства по укреплению верховенства права и борьбы с коррупцией.

"В Украине война, вы сосредоточены на преодолении этой ужасной войны. Мы хотим смотреть вперед, по тому, что надо делать дальше", – продолжила европейский чиновник.

По ее оценке, украинские власти сделали немало для укрепления верховенства права, но коррупция все же осталась. Фон дер Ляйен похвалила Украину за создание антикоррупционных институтов, но теперь "Европе нужны результаты".

Глава Еврокомиссии обратила внимание на становление демократии в Украине до полномасштабной войны c Россией.

"Война стала огромным стресс-тестом. Вся страна активизируется. Такой же дух требуется для реформирования и модернизации страны", — резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним, что Европарламент 8 июня проголосовал за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В конце мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял о весьма малой вероятности получения Украиной статуса кандидата в члены Европейского союза в ближайшее время.

По мнению министра по европейским вопросам Франции Клемана Бона, на завершение процедуры принятия Украины в ЕС уйдет минимум 15-20 лет.