Глава Єврокомісії розповіла, коли Україні дадуть відповідь по заявці на вступ до ЄС

Урсула фон дер Ляєн акцентувала увагу на бажанні українців рухатися європейським шляхом. Попри повномасштабну війну з РФ Євросоюз хоче бачити результати боротьби з корупцією.

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Оцінку заявки України на вступ до Євросоюзу закінчать до кінця наступного тижня. Про це сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Сьогоднішні дискусії дозволять нам фіналізувати нашу оцінку до кінця наступного тижня. Шлях відомий, це шлях на основі заслуг. Це шлях, де я високо ціную надзвичайну рішучість українців у цьому процесі", — поінформувала вона.

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Глава Єврокомісії обговорювала із Зеленським необхідність подальших кроків українського уряду щодо зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

"В Україні війна, ви зосереджені на подоланні цієї жахливої війни. Ми хочемо дивитися вперед по тому, що треба робити далі", – продовжила європейський чиновник.

За її оцінкою, українська влада зробила чимало для зміцнення верховенства права, але корупція все ж таки залишилася. Фон дер Ляєн похвалила Україну за створення антикорупційних інститутів, але тепер "Європі потрібні результати".

Глава Єврокомісії звернула увагу на становлення демократії в Україні до повномасштабної війни з Росією.

"Війна стала величезним стрес-тестом. Вся країна активізується. Такий самий дух потрібний для реформування та модернізації країни", — резюмувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Європарламент 8 червня проголосував за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Наприкінці травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв про малу ймовірність набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського союзу найближчим часом.

На думку міністра з європейських питань Франції Клемана Бона, на завершення процедури прийняття України в ЄС піде щонайменше 15-20 років.