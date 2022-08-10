Корбан назвал три возможных причины, из-за которых его лишили украинского паспорта

Руководитель штаба обороны Днепра намерен вернуться в Украину и будет добиваться восстановления своих прав в международных судах.

Руководитель штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, который не может вернуться в Украину из-за приостановления его украинского гражданства, не понимает подоплеки такого решения президента Владимира Зеленского. В интервью ВВС он назвал несколько возможных причин своих неприятностей.

Первая версия: встречи с Викторией Спартц

Геннадий Корбан рассказал, что ему вменяют в вину многочисленные контакты и несколько встреч с членом Республиканской партии США Викторией Спартц, которая выступила с публичными обвинениями в адрес руководства Офиса президента Украины. Однако он утверждает, что встречался с конгрессвумен лишь однажды, когда она была проездом в Днепре, да и то из вежливости.

"Поскольку Виктория Спартц принимала, насколько я информирован, участие в подписании ленд-лиза для Украины, и там даже, кажется, президент Байден подарил ей ручку, которой подписал ленд-лиз, она стояла у него за спиной – тоже человек известен… Ну как можно не встретиться с человеком, если он проезжает мимо?" — сказал Корбан.

Он заверил, что во время встречи не обсуждал с американкой ни сотрудников Офиса президента, ни обстановку в Украине и никаких контактов с ней не поддерживает.

Вторая версия: дружба с Юрием Бутусовым

Геннадий Корбан признает, что дружит с журналистом Юрием Бутусовым с 2010 года, однако не имеет никакого отношения к его изданию Цензор.НЕТ и не спонсирует работу редакции.

"В те моменты, когда он уезжал на фронт или возвращался с фронта, он останавливался у меня дома, а это кому-то не понравилось, — сказал Корбан. — Почему не понравилось? Бутусов очень остро критикует власть из-за разных скандалов, в которые они попали. Это резонансные вещи. Это срыв оборонных заказов".

Третья версия: системное непонимание

Геннадий Корбан предполагает, что, возможно, главной причиной гонений на него стало "системное непонимание", возникшее во время войны между региональными властями и Кабинетом министров.

"Города включились активно в войну: Харьков активно включился, Днепр активно включился, Николаев включился, Запорожье. В Запорожье, к сожалению, нет мэра, поэтому активность такая себе. И города активно участвуют в помощи. — сказал Корбан. — Но с городами никто не разговаривает. То есть, нет обратной связи с Кабинетом министров, пытаешься обратиться – смотрите, здесь есть такой технический момент, его нужно решить. А там заняты другими вещами".

По его словам, по состоянию на 1 августа, Днепру единственному в стране удалось перевыполнить план поступлений в бюджет благодаря тому, что экономику региона поставили на военные рельсы.

"Днепр вышел с плюсом. И это второй месяц подряд. Хотя в первые месяцы был провал. Это никому не понравилось. Откуда возникла эта ревность, — я не понимаю", — отметил он.

При этом Корбан подчеркнул, что все равно намерен вернуться в Украину и будет добиваться восстановления своих прав в международных судах.

О том, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд олигархов, стало известно в июле. В список попали Корбан, Коломойский, Рабинович.

22 июля Геннадий Корбан не смог вернуться в Украину из заграничной поездки. На границе у него отобрали украинский паспорт, объявив о приостановке украинского гражданства.

Напомним, в начале июля конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц раскритиковала Владимира Зеленского и Джо Байдена за промедление в борьбе с российской военной агрессией в Украине, а также предъявила украинской власти ряд других претензий и потребовала отставки руководителя ОП Андрея Ермака.

Фокус разбирался, что стоит за обвинениями со стороны Виктории Спартц — поддержка Украины или игра на Россию. МИД Украины заявил, что "конгрессвумен пытается заработать политический капитал на спекуляциях".