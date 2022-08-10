Корбан назвав три можливі причини, чому його позбавили українського паспорта

Керівник штабу оборони Дніпра має намір повернутися в Україну й домагатися відновлення своїх прав у міжнародних судах.

Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, який не може повернутися в Україну через призупинення його українського громадянства, не розуміє підґрунтя такого рішення президента Володимира Зеленського. В інтерв'ю ВВС він назвав кілька можливих причин своїх неприємностей.

Перша версія: зустрічі з Вікторією Спартц

Геннадій Корбан розповів, що його звинувачують у численних контактах і кількох зустрічах із членкинею Республіканської партії США Вікторією Спартц, яка виступила з публічними звинуваченнями на адресу керівництва Офісу президента України. Однак він стверджує, що зустрічався з конгресвумен лише одного разу, коли вона була проїздом у Дніпрі, та й то з ввічливості.

"Оскільки Вікторія Спартц брала, наскільки я поінформований, участь у підписанні ленд-лізу для України, і там навіть, здається, президент Байден подарував їй ручку, якою підписав ленд-ліз, вона стояла в нього за спиною — теж людина відома... Ну як можна не зустрітися з людиною, якщо вона проїжджає повз?" — сказав Корбан.

Він запевнив, що під час зустрічі не обговорював із американкою ні співробітників Офісу президента, ні обстановку в Україні та жодних контактів із нею не підтримує.

Друга версія: дружба з Юрієм Бутусовим

Геннадій Корбан визнає, що дружить із журналістом Юрієм Бутусовим з 2010 року, проте не має жодного стосунку до його видання "Цензор.НЕТ" і не спонсорує роботу редакції.

"У ті моменти, коли він їхав на фронт або повертався з фронту, він зупинявся в мене вдома, а це комусь не сподобалося, — сказав Корбан. — Чому не сподобалося? Бутусов дуже гостро критикує владу через різні скандали, в які вони потрапили. Це резонансні речі. Це зрив оборонних замовлень".

Третя версія: системне нерозуміння

Геннадій Корбан припускає, що, можливо, головною причиною його гонінь стало "системне нерозуміння", яке виникло під час війни між регіональною владою та Кабінетом Міністрів.

"Міста включилися активно у війну: Харків активно включився, Дніпро активно включився, Миколаїв включився, Запоріжжя. У Запоріжжі, на жаль, немає мера, тому активність така собі. І міста беруть активну участь у допомозі, — сказав Корбан. — Але з містами ніхто не розмовляє. Тобто немає зворотного зв'язку з Кабінетом Міністрів, намагаєшся звернутися — дивіться, тут є такий технічний момент, його треба вирішити. А там зайняті іншими речами".

За його словами, станом на 1 серпня Дніпру єдиному в країні вдалося перевиконати план надходжень до бюджету завдяки тому, що економіку регіону поставили на воєнні рейки.

"Дніпро вийшло з плюсом. І це другий місяць поспіль. Хоча в перші місяці був провал. Це нікому не сподобалося. Звідки виникли ці ревнощі — я не розумію", — зазначив він.

При цьому Корбан підкреслив, що все одно має намір повернутися в Україну й добиватися відновлення своїх прав у міжнародних судах.

Про те, що Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку олігархів, стало відомо в липні. До списку потрапили Корбан, Коломойський, Рабінович.

22 липня Геннадій Корбан не зміг повернутися в Україну із закордонної поїздки. На кордоні в нього відібрали український паспорт, оголосивши про зупинення українського громадянства.

Нагадаємо, на початку липня конгресумен українського походження Вікторія Спартц розкритикувала Володимира Зеленського та Джо Байдена за зволікання в боротьбі з російською військовою агресією в Україні, а також пред'явила українській владі низку інших претензій і вимагала відставки керівника ОП Андрія Єрмака.

Фокус розбирався, що стоїть за звинуваченнями з боку Вікторії Спартц — підтримка України чи гра на Росію. МЗС України заявило, що "конгресвумен намагається заробити політичний капітал на спекуляціях".