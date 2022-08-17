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Политика

Заявление Арестовича о президентстве двадцать раз согласовано с Ермаком, – эксперт

Алексей Арестович, выборы президента, президентские выборы, амбиции Арестовича, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович

Политтехнолог Александр Кочетков считает, что советник главы ОП готовит почву на случай, если Владимир Зеленский не захочет идти на второй президентский срок.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оказался в лидерах потенциальной президентской гонки и намекает, что готов баллотироваться. Эксперты говорят, что все это Арестович делает по согласованию с Банковой. Об этом говорится в материале Фокуса "Если Зеленский не пойдет на второй срок. Насколько реальны амбиции Арестовича, Ермака и Залужного".

"Арестович – часть команды президента. Его заявление о президентских амбициях двадцать раз согласовано с главой Офиса президента Андреем Ермаком, – подчеркнул в комментарии Фокусу политтехнолог Александр Кочетков. – И это подготовка к тому, что вдруг Зеленский настолько устанет, что ему не захочется идти на второй срок. А Зеленский реально очень устает от напряжения. И он не очень к такому привык".

По мнению эксперта, чтобы сохранить преемственность власти, на Банковой могут вспоминать фамилии Арестовича, его коллеги Михаила Подоляка и даже волонтера Сергея Притулы.

"Все они устраивают Офис президента – могут сохранять власть, подходы, перехватить электорат Зеленского", — отметил Кочетков.

Арестович не зря говорит, что может баллотироваться в президенты лишь при одном условии: если действующий президент Владимир Зеленский по каким-либо причинам не пойдет на второй срок.

"Арестович на самом деле не будет переходить Зеленскому дорогу. Он может прийти в политику и быть спикером", – сказал Фокусу эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

По мнению эксперта, как вариант, Арестович мог бы стать лидером политического проекта Банковой, который был бы интересен бывшему пророссийскому электорату. К тому же в Офисе президента понимают, что отпускать Арестовича в самостоятельное плаванье рискованно – кто знает, вдруг он решит сыграть на выборах против Зеленского. Возможно, он и не выиграет, но заберет какое-то количество голосов.

Напомним, на днях Алексей Арестович признал, что у него есть президентские амбиции и он готов выдвинуть свою кандидатуру, если Владимир Зеленский не будет идти на второй срок. По словам советника главы ОП, пребывание во власти он расценивает как возможность помочь большому количеству граждан, а не как попытку монетизировать свой рейтинг, который появился "ситуативным образом".

После заявлений Арестовича советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал подобные высказывания "попсовым хайпом", который ничего не дает государственной информационной политике.