Заявление Арестовича о президентстве двадцать раз согласовано с Ермаком, – эксперт

Политтехнолог Александр Кочетков считает, что советник главы ОП готовит почву на случай, если Владимир Зеленский не захочет идти на второй президентский срок.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оказался в лидерах потенциальной президентской гонки и намекает, что готов баллотироваться. Эксперты говорят, что все это Арестович делает по согласованию с Банковой. Об этом говорится в материале Фокуса "Если Зеленский не пойдет на второй срок. Насколько реальны амбиции Арестовича, Ермака и Залужного".

"Арестович – часть команды президента. Его заявление о президентских амбициях двадцать раз согласовано с главой Офиса президента Андреем Ермаком, – подчеркнул в комментарии Фокусу политтехнолог Александр Кочетков. – И это подготовка к тому, что вдруг Зеленский настолько устанет, что ему не захочется идти на второй срок. А Зеленский реально очень устает от напряжения. И он не очень к такому привык".

По мнению эксперта, чтобы сохранить преемственность власти, на Банковой могут вспоминать фамилии Арестовича, его коллеги Михаила Подоляка и даже волонтера Сергея Притулы.

"Все они устраивают Офис президента – могут сохранять власть, подходы, перехватить электорат Зеленского", — отметил Кочетков.

Арестович не зря говорит, что может баллотироваться в президенты лишь при одном условии: если действующий президент Владимир Зеленский по каким-либо причинам не пойдет на второй срок.

"Арестович на самом деле не будет переходить Зеленскому дорогу. Он может прийти в политику и быть спикером", – сказал Фокусу эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

По мнению эксперта, как вариант, Арестович мог бы стать лидером политического проекта Банковой, который был бы интересен бывшему пророссийскому электорату. К тому же в Офисе президента понимают, что отпускать Арестовича в самостоятельное плаванье рискованно – кто знает, вдруг он решит сыграть на выборах против Зеленского. Возможно, он и не выиграет, но заберет какое-то количество голосов.

Напомним, на днях Алексей Арестович признал, что у него есть президентские амбиции и он готов выдвинуть свою кандидатуру, если Владимир Зеленский не будет идти на второй срок. По словам советника главы ОП, пребывание во власти он расценивает как возможность помочь большому количеству граждан, а не как попытку монетизировать свой рейтинг, который появился "ситуативным образом".

После заявлений Арестовича советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал подобные высказывания "попсовым хайпом", который ничего не дает государственной информационной политике.