Заява Арестовича про президентство двадцять разів узгоджена з Єрмаком, – експерт

Політтехнолог Олександр Кочетков вважає, що радник голови ОП готує ґрунт на випадок, якщо Володимир Зеленський не захоче йти на другий президентський термін.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опинився в лідерах потенційних президентських перегонів і натякає, що готовий балотуватися. Експерти кажуть, що все це Арестович робить за згодою з Банковою. Про це йдеться у матеріалі Фокусу "Якщо Зеленський не піде на другий термін. Наскільки реальні амбіції Арестовича, Єрмака та Залужного ".

"Арестович — частина команди президента. Його заява про президентські амбіції двадцять разів узгоджена з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, — наголосив у коментарі Фокусу політтехнолог Олександр Кочетков. — І це підготовка до того, що раптом Зеленський настільки втомиться, що не захочеться йти на другий термін. А Зеленський реально дуже втомлюється напругою. І він не дуже до такого звик.

На думку експерта, щоб зберегти наступність влади, на Банковій можуть згадувати прізвища Арестовича, його колеги Михайла Подоляка та навіть волонтера Сергія Притули.

"Усі вони влаштовують Офіс президента — можуть зберігати владу, підходи, перехопити електорат Зеленського", — зазначив Кочетков.

Арестович не дарма каже, що може балотуватися у президенти лише за однієї умови: якщо чинний президент Володимир Зеленський з якихось причин не піде на другий термін.

"Арестович насправді не переходитиме Зеленському дорогу. Він може прийти в політику і бути спікером", — сказав Фокусу експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

На думку експерта, як варіант, Арестович міг би стати лідером політичного проєкту Банкової, який був би цікавим для колишнього проросійського електорату. До того ж в Офісі президента розуміють, що відпускати Арестовича у самостійне плавання ризиковано — хто знає, а раптом він вирішить зіграти на виборах проти Зеленського. Можливо, він і не виграє, але забере якусь кількість голосів.

Нагадаємо, днями Олексій Арестович зізнався, що має президентські амбіції і він готовий висунути свою кандидатуру, якщо Володимир Зеленський не йтиме на другий термін. За словами радника глави ОП, перебування у владі він розцінює як можливість допомогти великій кількості громадян, а не як спробу монетизувати свій рейтинг, який з'явився "ситуативним чином".

Після заяв Арестовича радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав подібні висловлювання "попсовим хайпом", який нічого не дає державній інформаційній політиці.