Нардепов из бывшей ОПЗЖ могут лишить полномочий: кто останется без мандата

Одни депутаты пророссийской партии в первые дни войны убежали из Украины, а вторые стали сотрудничать с оккупантами, заявили авторы инициативы. Конституция Украины позволяет лишить коллаборантов депутатских привилегий.

Четыре украинских народных депутата инициировали законопроект о лишении мандатов всех нардепов бывшей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Документ подали 24 августа, сообщается на сайте украинского парламента.

Авторы инициативы — нардепы от "Европейской солидарности" Александр Гончаренко, София Федина и Владимир Арьев. К ним присоединился Олег Дунда от "Слуги народа".

"Прекратить досрочно полномочия народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и избирательных округах, от ОПЗЖ, в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины", – говорится в документе.

[ + – ] Представители политсилы ОПЗЖ открыто сотрудничали с оккупационными властями Фото: Рух ЧЕСНО

Далее в постановлении приводится список 42 нардепов.

В пояснительной записке к постановлению авторы напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО о прекращении деятельности некоторых политических партий. В список попала и ОПЗЖ.

"Представители этой политической силы сотрудничали с оккупационными властями. Перед вторжением России из Украины убежало за границу более 20 народных депутатов. Большинство из них — это народные избранники от ОПЗЖ", – подчеркнули инициаторы.

Лишения мандатов ОПЗЖ — юридические основания

В Конституции Украины есть норма, по которой народного депутата можно лишить мандата, сказал в видеообращении Алексей Гончаренко. Если политик не вошел во фракцию, по списку которой баллотировался, или вышел из нее, это может стать основанием для прекращения полномочий депутата.

[ + – ] Главой политсовета партии ОПЗЖ был Виктор Медведчук, кум российского президента Владимира Путина Фото: Рух ЧЕСНО

"Сегодня фракции ОПЗЖ больше нет в Верховной Раде, она стала "Платформой за жизнь и мир"… Еще какая-то там группа "Восстановление Украины". В общем, как-то там спрятались, мимикрировали и думают, что их никто не заметит", — пояснил Гончаренко.

Еще одно юридическое основание для лишения мандатов нардепов бывшей ОПЗЖ – выезд из Украины на постоянное место жительство за границу.

"Скоро полгода, как продолжается вторжение, и полгода, как некоторые из них здесь не появляются, не живут в Украине. Значит, они выехали на постоянное место нахождения за границу… Пришло время забрать у них мандаты: нечего "русскому миру" делать в украинском парламенте", — подытожил он.

Напомним, что Восьмой апелляционный админсуда 20 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", в Минюсте Украины считают ее пророссийской.

Примерно через месяц ОПЗЖ подала апелляцию на решение суда.

Напомним, что Лычаковский райсуд Львова продлил арест Медведчуку до 19 сентября 2022 года. Ранее были арестованы дополнительные активы кума Путина и его жены Оксаны Марченко.