Львовский райсуд продлил арест Виктора Медведчука

Кум Владимира Путина останется под стражей без определения залога. Генпрокурор Украины обещает скоро закончить расследование деятельности политика.

Лычаковский районный суд Львова продлил арест народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь", куму президента РФ Виктору Медведчуку до 19 сентября этого года. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора из Офиса генпрокурора Украины и продлил срок содержания под стражей без определения залога.

"Медведчук В.В. обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в суде.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 1 августа говорил, что в суд направили ходатайство о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку, а само расследование скоро закончат.

"Одно из дел находится на стадии судебного рассмотрения (о покушении на разграбление национальных ресурсов), другое – на стадии досудебного расследования", – проинформировал он.

Напомним, что 22 июля стало известно об аресте дополнительных активов подозреваемого в госизмене Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В СБУ говорят, что имуществом управляли из России.

Вертолет и самолет, принадлежавшие семье Медведчука, передали на нужды ВСУ по ходатайству Офиса генпрокурора Украины.

Государственное бюро расследований Украины 2 июня сообщило о завершении расследования дела о госизмене Медведчука, ему грозит 15 лет заключения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о задержании нардепа еще в апреле.

Москва не захотела менять кума Путина на украинских военнопленных и жителей Мариуполя.