Львівський райсуд продовжив арешт Віктора Медведчука

Кум Володимира Путіна залишиться під вартою без визначення застави. Генпрокурор України обіцяє незабаром закінчити розслідування діяльності політика.

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт народному депутату від "Опозиційної платформи — За життя", куму президента РФ Віктора Медведчука до 19 вересня цього року. Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.

Суддя задовольнила клопотання прокурора з Офісу генпрокурора України та продовжила термін утримання під вартою без визначення застави.

"Медведчук В.В. обґрунтовано підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України", — наголосили в суді.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін 1 серпня говорив, що в суд направили клопотання про продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку, а саме розслідування скоро закінчать.

"Одна зі справ перебуває на стадії судового розгляду (про замах на розграбування національних ресурсів), інша — на стадії досудового розслідування", — поінформував він.

Нагадаємо, що 22 липня стало відомо про арешт додаткових активів підозрюваного в держзраді Медведчука та його дружини Оксани Марченко. У СБУ кажуть, що майном керували з Росії.

Вертоліт та літак, які належали родині Медведчука, передали на потреби ЗСУ за клопотанням Офісу генпрокурора України.

Державне бюро розслідувань України 2 червня повідомило про завершення розслідування справи про держзраду Медведчука, йому загрожує 15 років ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про затримання нардепа ще у квітні.

Москва не захотіла міняти кума Путіна на українських військовополонених і мешканців Маріуполя.