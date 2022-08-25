Нардепів із колишньої ОПЗЖ можуть позбавити повноважень: хто залишиться без мандата

Одні депутати проросійської партії у перші дні війни втекли з України, а другі почали співпрацювати з окупантами, заявили автори ініціативи. Конституція України дає змогу позбавити колаборантів депутатських привілеїв.

Чотири українські народні депутати ініціювали законопроєкт про позбавлення мандатів усіх нардепів колишньої партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ). Документ подали 24 серпня, повідомляється на сайті українського парламенту.

Автори ініціативи — нардепи від "Європейської солідарності" Олександр Гончаренко, Софія Федина та Володимир Ар'єв. До них приєднався Олег Дунда від "Слуги народу".

"Припинити достроково повноваження народних депутатів України, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та виборчих округах, від ОПЗЖ у зв'язку з виходом цих депутатів зі складу депутатської фракції та з виїздами на постійне проживання за межі України", — йдеться у документі.

[ + – ] Представники політсили ОПЗЖ відкрито співпрацювали з окупаційною владою Фото: Рух ЧЕСНО

Далі в постанові наводиться список 42 нардепів.

У пояснювальній записці до постанови автори нагадали, що президент України Володимир Зеленський запровадив рішення РНБО про припинення діяльності деяких політичних партій. До списку потрапила і ОПЗЖ.

"Представники цієї політичної сили співпрацювали з окупаційною владою. Перед вторгненням Росії з України втекло за кордон понад 20 народних депутатів. Більшість із них — це народні обранці від ОПЗЖ", — наголосили ініціатори.

Позбавлення мандатів ОПЗЖ — юридичні підстави

У Конституції України є норма, за якою народного депутата можна позбавити мандата, сказав у відеозверненні Олексій Гончаренко. Якщо політик не увійшов до фракції, за списком якої балотувався, або вийшов із неї, це може стати підставою для припинення повноважень депутата.

[ + – ] Головою політради партії ОПЗЖ був Віктор Медведчук, кум російського президента Володимира Путіна Фото: Рух ЧЕСНО

"Сьогодні фракції ОПЗЖ більше немає у Верховній Раді, вона стала "Платформою за життя і мир"... Ще якась там група "Відновлення України". Загалом якось там сховалися, мімікрували і думають, що їх ніхто не помітить", — пояснив Гончаренко.

Ще одна юридична підстава для позбавлення мандатів нардепів колишньої ОПЗЖ — виїзд з України на місце проживання за кордон.

"Скоро пів року, як триває вторгнення, і пів року, як деякі з них тут не з'являються, не живуть в Україні. Отже, вони виїхали на постійне місце перебування за кордон... Настав час забрати у них мандати: нічого "російському світу" робити в українській парламенті", — підсумував він.

Нагадаємо, що Восьмий апеляційний адмінсуд 20 червня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа — за життя", у Мін'юсті України вважають її проросійською.

Приблизно через місяць ОПЗЖ подала апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що Личаківський райсуд Львова продовжив арешт Медведчуку до 19 вересня 2022 року. Раніше було заарештовано додаткові активи кума Путіна та його дружини Оксани Марченко.