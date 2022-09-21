Путин представил план "утилизации россиян", — Данилов о мобилизации в РФ (фото)

Секретарь СНБО высмеял планы Кремля и предположил, что в России увеличится число обладателей автомобилей "Лада" из-за больших потерь ВС РФ.

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Президент России Владимир Путин, объявив частичную мобилизацию, представил "план утилизации россиян". Об этом в своем личном микроблоге Twitter написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В частности, он назвал "Бермудским треугольником" стратегию Владимира Путина по реагированию на успешное продвижение украинских Вооруженных сил на фронте и катастрофические потери ВС РФ.

Этот план, по словам Алексея Данилова, является комплексной стратегией по утилизации российского населения, согласно которой, россияне из-за уклонения от частичной мобилизации попадают в тюрьмы, после чего их вербуют в ряды частной военной компании "Вагнер".

"Далее: украинский фронт — ликвидация — "Белая лада", — добавил Данилов, высмеивая россиян, которые на "гробовые" за убитых родственников покупают себе автомобили отечетственного производства.

[ + – ] Алексей Данилов высмеял объявление частичной мобилизации в России

Стоит отметить, что объявление Владимиром Путиным частичной мобилизации также прокомментировали в Офисе президента Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, командование ВС РФ планирует пополнить личный состав несколькими сотнями тысяч военнообязанных из-за катастрофических потерь на фронте.

Напомним, утром 21 сентября федеральные телеканалы РФ транслировали официальное обращение президента Владимира Путина, в ходе которого глава Кремля объявил о проведении частичной мобилизации военнообязанных на территории России. Во время выступления российских политик также пригрозил применением ядерного оружия и заявил, что Москва поддерживает проведение фейковых референдумов в оккупированных украинских областях.