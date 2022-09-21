Путін представив план "утилізації росіян", — Данілов про мобілізацію в РФ (фото)

Секретар РНБО висміяв плани Кремля і припустив, що в Росії збільшиться кількість власників автомобілів "Лада" через великі втрати ЗС РФ.

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Президент Росії Володимир Путін, оголосивши часткову мобілізацію, представив план утилізації росіян. Про це у своєму особистому мікроблозі Twitter написав секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Зокрема, він назвав "Бермудським трикутником" стратегію Володимира Путіна щодо реагування на успішне просування українських Збройних сил на фронті та катастрофічні втрати ЗС РФ.

Цей план, за словами Олексія Данілова, є комплексною стратегією щодо утилізації російського населення, згідно з якою росіяни через ухилення від часткової мобілізації потрапляють до в'язниць, після чого їх вербують до лав приватної військової компанії "Вагнер".

"Далі: український фронт — ліквідація — "Біла лада", — додав Данілов, висміюючи росіян, які на "гробові" за вбитих родичів купують собі автомобілі вітчизняного виробництва.

[ + – ] Олексій Данілов висміяв оголошення часткової мобілізації у Росії

Варто зазначити, що оголошення Володимиром Путіним часткову мобілізацію також прокоментували в Офісі президента України. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, командування ЗС РФ планує поповнити особовий склад кількома сотнями тисяч військовозобов'язаних через катастрофічні втрати на фронті.

Нагадаємо, вранці 21 вересня федеральні телеканали РФ транслювали офіційне звернення президента Володимира Путіна, під час якого глава Кремля оголосив про проведення часткової мобілізації військовозобов'язаних на території Росії. Під час виступу російських політик також погрожував застосуванням ядерної зброї та заявив, що Москва підтримує проведення фейкових референдумів в окупованих українських областях.