В Кремле прокомментировали возможность применения ядерного оружия после подрыва Крымского моста

Президент России обвинил в разрушении моста в Керчи украинские спецслужбы.

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В Кремле ответили на подрыв Крымского моста и прокомментировали возможность применения ядерного оружия по территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

На вопрос журналистов, означают ли слова Путина, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, применение Россией ядерного потенциала, пресс-секретарь российского президента прямо не ответил. По словам политика, сам вопрос был задан неправильно.

"Нет. Совершенно неверная постановка вопроса", — отметил Дмитрий Песков.

Спустя день после взрыва на Крымском мосту Владимир Путин назвал инцидент "терактом" и обвинил в этом украинские спецслужбы. Задолго до этого бывший президент федерации Дмитрий Медведев угрожал "судным днем" украинцам и миру, если по Крыму будут нанесены удары. Впрочем, взрывы на полуострове случаются регулярно с лета 2022 года, а 8 октября частично был разрушен главный и единственный мост между Россией и Крымом, который открыли в 2018. На его охрану только в 2022 РФ виделила 2 млрд рублей.

[ + – ] Взрыв на Крымском мосту Фото: Getty Images

Напомним, ранее в Кремле оправдывались за угрозы ядерным оружием от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Также Фокус писал об экстренном созыве правительственной комиссии президентом РФ из-за взрыва на мосту в Крыму.