У Кремлі прокоментували можливість застосування ядерної зброї після підриву Кримського мосту

Президент Росії звинуватив у зруйнуванні мосту в Керчі українські спецслужби.

Related video

У Кремлі відповіли на підрив Кримського мосту та прокоментували ймовірність застосування ядерної зброї по території України. Про це пише РІА Новини.

На запитання журналістів, чи означають слова Путіна, що теракт на Кримському мосту був спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури РФ, залучення Росією ядерного потенціалу, прессекретар російського президента прямо не відповів. За словами політика, саме запитання було поставлено неправильно.

"Ні. Зовсім неправильна постановка питання", — зазначив Пєсков.

Через день після вибуху на Кримському мосту Володимир Путін назвав інцидент "терактом" та звинуватив у цьому українські спецслужби. Задовго до цього колишній президент федерації Дмитро Медвєдєв погрожував "судним днем" українцям та світу, якщо по Криму будуть завдані удари. Втім, вибухи на півострові трапляються регулярно з літа 2022, а 8 жовтня частково було зруйновано головний міст між Росією та Кримом, який побудували у 2018. Лише у 2022 було виділено 2 млрд рублів на його охорону.

[ + – ] Вибух на Кримському мосту Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше у Кремлі виправдовувалися за погрози ядерною зброєю від Рамзана Кадирова.

Також Фокус писав про екстрене скликання урядової комісії президентом РФ через вибух на мосту у Криму.