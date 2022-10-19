"Сразу потопал в НАБУ": мэр Днепра подтвердил предложение €22 млн взятки от Микитася

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что нехорошо красть в захлебывающейся от крови стране. После предложения взятки он "вытаращил глаза от наглости" и тут же обратился к правоохранителям.

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Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что бывший народный депутат и экс-глава компании "Укрбуд" Максим Микитась предлагал ему 22 млн евро за контракт на строительство метро в городе. Свою позицию градоначальник выразил в Facebook.

"Нечестно и нехорошо красть в захлебывающейся от крови стране. Если мы хотим, чтобы нашим детям и внукам досталось успешное и справедливое государство, которым хочется гордиться, то каждый из нас должен приложить к этому личные усилия. В том числе, борясь с коррупцией", — заявил Филатов.

Мэр Днепра отметил, что не принимал и не принимает участие в оперативных комбинациях правоохранителей.

[ + – ] По версии следствия, Микитась пытался дать Филатову взятку за контракт на строительство метрополитена

"Когда мне предложили взятку, я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции", — продолжил он.

Филатов рассчитывает, что после этой истории к нему перестанут "лезть с неприличными предложениями всякие жулики". Подчиненные, по словам мэра, должны понять, что если кто-то из них проворуется, он никого не будет прикрывать.

"Когда на Страшном Суде меня спросят, что я сделал правильного и одновременно веселого, я с ухмылкой отвечу: "Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки в 22 миллиона убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить ее себе", — заключил градоначальник.

Напомним, что правоохранители 18 октября задержали Микитася по делу о предложении взятки Филатову. По данным НАБУ, эта сумма — одна из рекордных для взяток в Украине.

Экс-глава "Укрбуда" хотел заплатить за то, чтобы мэр заключил с подконтрольными ему компаниями контракт на строительство метро без конкурса. Деньги он обещал платить частями до истечения срока проекта в 2027 году.

НАБУ добавило, что Микитась проходит обвиняемым по делу о завладении 81 млн гривен от Нацгвардии. Бівший нардеп, по утверждению следствия, могу участвовать в схеме закупки для военнослужащих квартир, которые были непригодны для проживания.

Фокус ранее писал о задержании Микитася в январе прошлого года. Его обвиняли в заказе похищения столичного адвоката.