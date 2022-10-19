"Відразу потопав у НАБУ": мер Дніпра підтвердив пропозицію €22 млн хабара від Микитася

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що недобре красти в країні, що захлинається від крові. Після пропозиції хабаря він "витріщив очі від нахабства" і відразу звернувся до правоохоронців.

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Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що колишній народний депутат та ексглава компанії "Укрбуд" Максим Микитась пропонував йому 22 млн євро за контракт на будівництво метро у місті. Свою позицію градоначальник висловив у Facebook.

"Нечесно і погано красти в країні, що захлинається від крові. Якщо ми хочемо, щоб нашим дітям і онукам дісталася успішна і справедлива держава, якою хочеться пишатися, то кожен з нас має докласти до цього особистих зусиль. Зокрема, борючись з корупцією", — заявив Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що не брав та не бере участі в оперативних комбінаціях правоохоронців.

[ + – ] За версією слідства, Микитась намагався дати Філатову хабар за контракт на будівництво метрополітену

"Коли мені запропонували хабар, я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції", — продовжив він.

Філатов розраховує, що після цієї історії до нього перестануть "лізти з непристойними пропозиціями всякі шахраї". Підлеглі, за словами мера, мають зрозуміти, що якщо хтось із них прокрадеться, він нікого не прикриватиме.

"Коли на Страшному Суді мене запитають, що я зробив правильного і водночас веселого, я з усмішкою відповім: "Хлопчик Боря відмовився від найрекорднішого в Україні хабаря в 22 мільйони вбитих єнотів. Хоча й дуже хотілося залишити його собі", — підсумував градоначальник.

Нагадаємо, що правоохоронці 18 жовтня затримали Микитася у справі про пропозицію хабаря Філатову. За даними НАБУ, ця сума — один із рекордних хабарів в Україні.

Ексглава "Укрбуду" хотів заплатити за те, щоб мер уклав із підконтрольними йому компаніями контракт на будівництво метро без конкурсу. Гроші він обіцяв платити частинами до закінчення терміну проєкту 2027 року.

НАБУ додало, що Микитась проходить обвинуваченим у справі про заволодіння 81 млн гривень від Нацгвардії. Колишній нардеп, за твердженням слідства, міг брати участь у схемі закупівлі для військовослужбовців квартир, які були непридатними для проживання.

Фокус раніше писав про затримання Микитася у січні минулого року. Його звинувачували у замовленні викрадення столичного адвоката.