"Верим в его невиновность": коллектив предприятия "Мотор Сич" выступил в защиту Богуслаева

В своем заявлении трудовой коллектив называет подозрения в отношении президента АО "возмутительными". Персонал уверяет, что компания работает лишь благодаря стараниям Богуслаева.

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Трудовой коллектив АО "Мотор Сич" выступил с заявлением в защиту почетного президента предприятия Вячеслава Богуслаева, который подозревается в сотрудничестве с РФ. Соответствующий текст опубликован на официальном сайте предприятия.

В тексте заявления, который адресован президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру ВР Руслану Стефанчуку, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Василию Малюку, подчеркивается, что подозрения в отношении Богуслаева являются "возмутительными".

Как уверяет трудовой коллектив, предприятие работает лишь благодаря усилиям президента, который в течение 30 лет сумел "не только сохранить предприятие, но и технологические, конструкторские и производственные мощности, сделал все для развития школы авиационного двигателестроения".

"Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру, который заботится о светлом будущем непокоренной Украины, отечественном авиастроении, о судьбе предприятия и каждого моторостроителя", –– подчеркивает персонал запорожской корпорации.

Заявление от имени трудового коллектива подписано главой совета директоров АО Сергеем Войтенко и главой профсоюза предприятия Михаилом Трушем.

Напомним, украинские СМИ сообщили о задержании Вячеслава Богуслаева вечером 22 октября. На следующий день СБУ подтвердила распространившуюся информацию. Как рассказали в ведомстве, президента "Мотор Сич" подозревают в том, что после начала полномасштабного вторжения предприятие продолжало поставлять в Россию авиадвигатели. Кроме него силовики также задержали начальника департамента внешне-экономической деятельности АО.

24 октября СБУ опубликовало аудиозаписи разговоров человека, которого силовики идентифицируют как президента "Мотор Сич". Мужчина на обнародованных записях высказывает поддержку российской стороне и сообщает о поставках авиадвигателей в Россию через третьи страны.