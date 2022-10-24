"Віримо у його невинність": колектив підприємства "Мотор Січ" виступив на захист Богуслаєва

У своїй заяві трудовий колектив називає підозри щодо президента АТ "обурливими". Персонал запевняє, що компанія працює лише завдяки старанням Богуслаєва.

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Трудовий колектив АТ "Мотор Січ" виступив із заявою на захист почесного президента підприємства В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у співпраці з РФ. Відповідний текст опубліковано на офіційному сайті підприємства.

У тексті заяви, адресованої президентові України Володимиру Зеленському, спікеру ВР Руслану Стефанчуку, секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Василю Малюку, наголошується, що підозри щодо Богуслаєва є "обурливими".

Як запевняє трудовий колектив, підприємство працює лише завдяки зусиллям президента, який протягом 30 років зумів "не лише зберегти підприємство, а й технологічні, конструкторські та виробничі потужності, зробив усе для розвитку школи авіаційного двигунобудування".

"Ми щиро віримо в його невинність і завжди довіряли йому як своєму лідерові, котрий дбає про світле майбутнє непокореної України, вітчизняне авіабудування, про долю підприємства і кожного моторобудівника", — наголошує персонал запорізької корпорації.

Заява від імені трудового колективу підписана головою ради директорів АТ Сергієм Войтенком і головою профспілки підприємства Михайлом Трушем.

Нагадаємо, українські ЗМІ повідомили про затримання В'ячеслава Богуслаєва увечері 22 жовтня. Наступного дня СБУ підтвердила інформацію, що поширилася. Як розповіли у відомстві, президента "Мотор Січ" підозрюють у тому, що після початку повномасштабного вторгнення підприємство продовжувало постачати в Росію авіадвигуни. Крім нього, силовики також затримали начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності АТ.

24 жовтня СБУ опублікувало аудіозаписи розмов людини, яку силовики ідентифікують як президента "Мотор Січ". Чоловік на оприлюднених записах висловлює підтримку російській стороні та повідомляє про постачання авіадвигунів у Росію через треті країни.