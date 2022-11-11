"Суперсправедливость": Подоляк ответил на заявление Пескова о мирных переговорах

По словам советника главы ОП, Украине предлагают рассчитаться своими же территориями за тысячи уже убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Россия может достигнуть целей так называемой "СВО" путем мирных переговоров. Украинский политик назвал такую логику "суперсправедливостью".

Пресс-секретарь президента РФ 11 ноября заявил, что с точки зрения Кремля, войну в Украине можно завершить только после достижения целей "спецоперации", а достижение этих целей возможно путем мирных переговоров. При этом Песков добавил, что на сегодняшний день Украина занимает такую позицию, при которой эти переговоры невозможны.

В ответ советник ОП Михаил Подоляк опубликовал пост, с комментариями непонятной риторики Пескова о "компромиссах и мирных решениях". По его словам, Украине предлагают рассчитаться за так называемые компромиссы своими территориями.

"Что такое "мирное решение"? Это когда Украине предлагают рассчитаться своими территориями… за тысячи уже убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру", — пишет Подоляк.

Он подчеркнул, что при такой логике Кремля выходит, что Россия совершенно не отвечает за содеянные военные преступления в Украине.

"То есть за все платит Украина, а Россия вообще не отвечает за военные преступления. "Суперсправедливость"", — подчеркнул советник.

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Ранее сообщалось, что по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в Кремле не считают унизительным масштабный отвод ВС РФ из Херсона и передислокацию подразделений на левый берег Днепра. Спикер Кремля заявил, что оккупированная часть Херсонской области является "субъектом России", в статус которого не может быть внесено никаких изменений.

Зампредседателя Совбезпа РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Россия вернет все "свои территории". При этом он назвал паникерами тех, кто не разделяет его уверенности и призвал их почаще напоминать украинцам "о величии и безграничности русского мира".