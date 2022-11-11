"Суперсправедливість": Подоляк відповів на заяву Пєскова про мирні переговори

За словами радника голови ОП, Україні пропонують розрахуватися своїми ж територіями за тисячі вже вбитих українців і знищену інфраструктуру.

Related video

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова спікера Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що Росія може досягти цілей так званої "СВО" шляхом мирних переговорів. Український політик назвав таку логіку "суперправедливістю".

Прессекретар президента РФ 11 листопада заявив, що, з точки зору Кремля, війну в Україні можна завершити лише після досягнення цілей "спецоперації", а досягнення цих цілей можливе шляхом мирних переговорів. Водночас Пєсков додав, що на сьогодні Україна займає таку позицію, за якої ці переговори неможливі.

У відповідь радник ОП Михайло Подоляк опублікував пост із коментарями незрозумілої риторики Пєскова про "компроміси та мирні рішення". За його словами, Україні пропонують розрахуватись за так звані компроміси своїми територіями.

"Що таке "мирне рішення"? Це коли Україні пропонують розрахуватися своїми територіями... за тисячі вже вбитих українців і знищену інфраструктуру", — пише Подоляк.

Він підкреслив, що за такої логіки Кремля виходить, що Росія не відповідає за скоєні воєнні злочини в Україні.

"Тобто за все платить Україна, а Росія взагалі не відповідає за воєнні злочини. "Суперсправедливість", — наголосив радник.

Важливо

Ілюзія величі. Як Путін хоче розділити світ, знову вимагаючи переговорів із Заходом

Раніше повідомлялося, що, за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, в Кремлі не вважають принизливим масштабне відведення ЗС РФ із Херсона та передислокацію підрозділів на лівий берег Дніпра. Спікер Кремля заявив, що окупована частина Херсонської області є "суб'єктом Росії", до статусу якого не може бути внесено жодних змін.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пообіцяв, що Росія поверне всі "свої території". Водночас він назвав панікерами тих, хто не поділяє його впевненості, й закликав їх частіше нагадувати українцям "про велич і безмежність російського світу".