"Частіше нагадуйте про велич російського світу": Медведєв про відхід з Херсона

Російський політик запевняє, що поняття територіального суверенітету "нікуди не зникло", тож обіцяє "повернути додому" захоплені території.

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Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія поверне всі "свої території". Про це повідомляється у його офіційному телеграм-каналі.

Як стверджує Медведєв, поняття територіального суверенітету Росії "нікуди не зникло". Тому всі захоплені території повернуться додому до Російської Федерації. При цьому він закликав "панікерам" частіше нагадувати про "велич і безмежність російського світу".

"Алармізм всіх небайдужих людей цілком зрозумілий, а кликушество і панікерство — ні. Не давайте приводу для радості ворогові ближньому і далекому. І частіше нагадуйте йому про велич і безмежність російського світу", — написав Медведєв.

Сам чиновник відвідав Курганський машинобудівний завод, де він перевірив виконання оборонного замовлення РФ.

Нагадаємо, ЗСУ зайшли до Херсона. Бійців зустрічають люди в одному із мікрорайонів. За даними ЗМІ, першими до обласного центру зайшли воїни полку "Азов". Російські війська відступали з правого берега Дніпра пішки переправою через Антонівський міст.

Також у Міноборони РФ заявили, що вони завершили виведення військ із Херсона нібито без будь-яких втрат.