Впервые в истории: министры юстиции G7 встретятся для расследования военных преступлений в Украине

Целью заседания будет привлечение к ответственности военных преступников. Инициатором формата стала Германия.

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Министры юстиции стран-членов G7 обсудят расследование военных преступлений, которые были совершены после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил глава Минюста Германии Марко Бушманн.

В частности, ФРГ, которая сейчас председательствует в G7, инициирует проведение первой в истории встречи министров юстиции стран "Большой семерки".

Главной темой заседания, по словам Бушманна, будет расследование военных преступлений, которые были совершены на территории Украины после полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Мы будем говорить преимущественно об ужасных военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины, и которые мы хотим расследовать, чтобы привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации", — добавил министр юстиции ФРГ, анонсируя первую в истории встречу глав министерств юстиции стран-членов G7.

Стоит отметить, что 23 ноября Европейский парламент признал Россию государством, которое спонсирует терроризм. Антироссийскую резолюцию, которыми евродепутаты осудили многочисленные военные преступления на территории Украины, поддержали 494 политика.

Также сообщалось, что Парламентская Ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, которая признает Россию "террористическим режимом". В документе также прописаны призывы к странам ЕС об увеличении объемов военной помощи Украине и исключении Москвы из ООН.

Помимо этого, парламент Эстонии признал террористическим действующий режим Владимира Путина и призвал союзников по НАТО и Евросоюзу усилить поддержку Украины.