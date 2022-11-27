Вперше в історії: міністри юстиції G7 зустрінуться для розслідування воєнних злочинів в Україні

Метою засідання буде притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Ініціатором формату стала Німеччина.

Related video

Міністри юстиції країн-членів G7 обговорять розслідування воєнних злочинів, скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушман.

Зокрема, ФРН, яка нині головує у G7, ініціює проведення першої в історії зустрічі міністрів юстиції країн "Великої сімки".

Головною темою засідання, за словами Бушманна, буде розслідування воєнних злочинів, скоєних на території України після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Ми говоритимемо переважно про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати, щоб притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", — додав міністр юстиції ФРН, анонсуючи першу в історії зустріч глав міністерств юстиції країн-членів G7

Варто зазначити, що 23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Антиросійську резолюцію, якими євродепутати засудили численні воєнні злочини на території України, підтримали 494 політики.

Також повідомлялося, що Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнає Росію "терористичним режимом". У документі також прописані заклики до країн ЄС щодо збільшення обсягів військової допомоги Україні та виключення Москви з ООН.

Крім цього, парламент Естонії визнав терористичним режим Володимира Путіна і закликав союзників по НАТО і Євросоюзу посилити підтримку України.