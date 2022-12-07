РосСМИ угрожают тяжелой зимой, которую "переживут не все украинцы", — СНБО

Кампания Кремля направлена на дискредитацию власти Украины, которая якобы скрывает от граждан катастрофическую ситуацию в энергосистеме.

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Российские СМИ начали новую пропагандистскую кампанию о том, что в Украине ожидается сложная зима, которую не все смогут пережить. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации, который функционирует при Совете нацбезопасности и обороны.

В частности, ведомство обратило внимание на несколько месседжей, которые в последнее время активно "раскручивают" пропагандистские СМИ страны-агрессора.

По информации ЦПД, кампания направлена на дискредитацию власти Украины, которая якобы скрывает от граждан катастрофическую ситуацию в энергосистеме.

"СМИ РФ сообщили, что энергетическая система Украины в плачевном состоянии, чем о ней говорят официальные лица. Офис президента продолжает создавать иллюзию для народа о том, что "беспокоиться не о чем", но зима будет сложной и не все ее переживут". СМИ РФ заявили, что "на территориях, ставших подконтрольными Украине, очень сложная ситуация. В городах отсутствует электричество, вода, отопление… Власти Украины не собираются решать эту проблему. Единственное, что они предложили — "добровольная эвакуация", — приводит ЦПД в пример несколько месседжей, которые активно распространяют российские пропагандисты.

Отдельно Центр противодействия прокомментировал заявление постпреда России в ООН Василия Небензи, который пригрозил, что Кремль будет продолжат военную агрессию против Украины до тех пор, пока не будут "выполнены цели СВО".

"Ответственность за то, что при этом страдает мирное население, несут режим Зеленского и его спонсоры… Пока в Киеве и на Западе не прозреют — мы будем защищать свои интересы всеми методами", — процитировал ЦПД недавнее заявление Небензи в ходе заседания ООН.

Отметим, что ранее в ДТЭК озвучили возможные сроки, когда Украина сможет отказаться от отключений электроэнергии.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, сколько газа в хранилищах и как Украина сможет пройти отопительный сезон.