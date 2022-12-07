РосЗМІ погрожують тяжкою зимою, яку "переживуть не всі українці", — РНБО

Кампанія Кремля спрямована на дискредитацію влади України, яка начебто приховує від громадян катастрофічну ситуацію в енергосистемі.

Related video

Російські ЗМІ розпочали нову пропагандистську кампанію про те, що в Україні очікується складна зима, яку не всі зможуть пережити. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, який функціонує при Раді нацбезпеки та оборони.

Зокрема, відомство звернуло увагу на кілька меседжів, які останнім часом активно розкручують пропагандистські ЗМІ країни-агресора.

За інформацією ЦПД, кампанію спрямовано на дискредитацію влади України, яка нібито приховує від громадян катастрофічну ситуацію в енергосистемі.

"ЗМІ РФ повідомили, що енергетична система України в гіршому стані, ніж про неї говорять офіційні особи. Офіс президента продовжує створювати ілюзію для народу про те, що "турбуватися нема про що", але зима буде складною, і не всі її переживуть". ЗМІ РФ заявили, що "на територіях, які стали підконтрольними Україні, дуже складна ситуація. У містах відсутня електрика, вода, опалення... Влада України не збирається вирішувати цю проблему. Єдине, що вони запропонували — "добровільна евакуація", — наводить ЦПД як приклад кілька меседжів, які активно розповсюджують російські пропагандисти.

Окремо Центр протидії прокоментував заяву постпреда Росії в ООН Василя Небензі, який пригрозив, що Кремль продовжуватиме військову агресію проти України доти, доки не буде "виконано цілі СВО".

"Відповідальність за те, що при цьому страждає мирне населення, несуть режим Зеленського та його спонсори... Поки в Києві та на Заході не прозріють, ми захищатимемо свої інтереси всіма методами", — процитував ЦПД недавню заяву Небензі під час засідання ООН.

Зазначимо, що раніше в ДПЕК озвучили можливі терміни, коли Україна зможе відмовитися від відключень електроенергії.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, скільки газу в сховищах і як Україна зможе пройти опалювальний сезон.