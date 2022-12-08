"Награда для украинцев": Зеленский ответил на звание самого влиятельного человека в Европе (видео)

Президент Украины возглавил список 28 европейских политиков, опередив Реджепа Эрдогана, Владимира Путина и Виктора Орбана. Глава государства верит, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными, но уже в мирное время

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американское издание Politico за его признание самым влиятельным человеком в Европе. У себя в Telegram глава государства отметил, что это награда для всех украинцев.

"Благодарен изданию Politico Europe за награду для украинцев. Именно для украинцев, потому что лидер может быть по-настоящему влиятельным только тогда, когда он или она представляет не себя, а общую волю, мечту и цель его народа. Так мы живем в Украине", — заявил он.

Зеленский назвал украинцев максимально объединенными и максимально крепкими, поскольку вся нация сосредоточена на защите своей независимости.

"Поэтому нам столько удается. Мы оказались перед угрозой потерять все – и потому нашли силу стать номером один. Для меня честь представлять всех украинцев и направлять нашу общую волю ради общей мечты, ради общей цели. Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но – уже в мире", — сказал глава государства.

За свободу в Европе украинские военные сражаются сейчас на передовой с российскими оккупантами, добавил президент.

[ + – ] Financial Times ранее присвоила Зеленскому звание человека года

"Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Кременная — пожалуйста, запомните эти названия. Именно там сейчас сражаются за нашу свободу", — заключил он.

Напомним, что в рейтинг Politico попали 28 самых влиятельных людей Европы, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (признан внутренним врагом Европы) и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ("темная лошадка" для ЕС).

Президент России Владимир Путин стал главным неудачником 2022 года по версии Politico. Авторы рейтинга поставили его в категорию "Мечтатели" с отметкой "Loser".

Британская газета Financial Times ранее присвоила Зеленскому звание человека года за его лидерские качества и силу духа. Президент в общении с журналистами признавался, что не может назвать себя смелым человеком.

Журнал TIME также считает Зеленского "человеком года". В эту же номинацию попал и "украинский дух", на обложке номера разместили коллаж — портрет президента и известных людей в Украине.