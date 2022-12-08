"Нагорода для українців": Зеленський відповів на звання найвпливовішої людини в Європі (відео)

Президент України очолив список 28 європейських політиків, випередивши Реджепа Ердогана, Володимира Путіна та Віктора Орбана. Глава держави вірить, що й наступного року українці будуть найвпливовішими, але вже в мирний час.

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Президент України Володимир Зеленський подякував американському виданню Politico за його визнання найвпливовішою людиною в Європі. У себе в Telegram глава держави зазначив, що це нагорода для всіх українців.

"Вдячний виданню Politico Europe за нагороду для українців. Саме для українців, бо лідер може бути по-справжньому впливовим лише тоді, коли він чи вона представляє не себе, а спільну волю, мрію і мету його народу. Так ми живемо в Україні", — заявив він.

Зеленський назвав українців максимально об'єднаними та максимально міцними, оскільки вся нація зосереджена на захисті своєї незалежності.

"Тому нам стільки вдається. Ми опинилися перед загрозою втратити все — і тому знайшли силу стати номером один. Для мене честь представляти всіх українців і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети. Вірю, що й у наступному році українці будуть найбільш впливовими. Але — вже в мирі", — сказав глава держави.

За свободу в Європі українські військові борються зараз на передовій із російськими окупантами, додав президент.

[ + – ] Financial Times раніше надала Зеленському звання людини року

"Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Кремінна — будь ласка, запам'ятайте ці назви. Саме там зараз борються за нашу свободу", — сказав він.

Нагадаємо, що в рейтинг Politico потрапили 28 найвпливовіших людей Європи, зокрема прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (визнаний внутрішнім ворогом Європи) та голова Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ("темна конячка" для ЄС).

Президент Росії Володимир Путін став головним невдахою 2022 за версією Politico. Автори рейтингу поставили його в категорію "Мрійники" з позначкою "Loser".

Британська газета Financial Times раніше надала Зеленському звання людини року за її лідерські якості та силу духу. Президент у спілкуванні із журналістами зізнавався, що не може назвати себе сміливою людиною.

Журнал TIME також вважає Зеленського "людиною року". До цієї ж номінації потрапив і "український дух", на обкладинці номера розмістили колаж — портрет президента та відомих людей в Україні.