Бессрочно и без залога: суд отправил под стражу экс-главу НБУ Шевченко, тот ответил

Бывший глава Нацбанка, находящийся за пределами Украины, пожаловался, что ему не дали принять участие в заседании по видеосвязи. Шевченко назвал дело "политически мотивированным".

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал экс-председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко меру пресечения по делу о хищении в "Укргазбанке" более 200 млн грн в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом бывший глава финансового регулятора сообщил в своем Facebook в четверг, 8 декабря.

"Принятое решение – бессрочное содержание под стражей без права внесения залога – является исключительной и строжайшей мерой из всех возможных", — написал Шевченко.

Бывший глава НБУ добавил, что надеялся, что суд предоставит ему возможность принять участие в заседании по видеосвязи, однако соответствующее ходатайство было отклонено. Шевченко назвал производство, начатое в отношении него, "политически мотивированным преследованием". Также он пожаловался, что суд отказал стороне защиты в отводе прокурора, который, по словам Шевченко, отказался предоставить ему копии ходатайства с приложением, а также не согласился потребовать у "Укргазбанка" документы, на которые ссылается прокурор и которые не приобщены к ходатайству.

"В конце концов, судом отказано, внимание, во всех ходатайствах, что заявлено стороной защиты. Без права принять участие в заседании, без возможности ознакомиться с материалами дела и с предвзятым отношением к стороне защиты — вот, как выглядит правосудие в исполнении НАБУ&Co", — добавил Шевченко.

Бывший председатель регулятора заявил, что подаст апелляцию на решение суда как только получит его полный текст.

Пресс-служба ВАКС информацию о вынесении решения касательно меры пресечения Шевченко на своих официальных страницах пока не сообщала.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко с поста главы НБУ 6 октября. Шевченко объяснял в Facebook, что сам ушел с этой должности по состоянию здоровья. Новым главой НБУ стал бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный.

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 6 сообщили о подозрении Шевченко за вывод 206 млн гривен из "Укргазбанка". Речь идет о событиях 2014-2019 годов, когда он занимал должность главы правления финучреждения, отмечало следствие.

В ноябре следователи объявили Шевченко в международный розыск. Адвокат экс-главы НБУ утверждал, что его клиент находится в Вене.