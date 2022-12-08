Безстроково та без застави: суд відправив під варту ексголову НБУ Шевченка, той відповів

Колишній глава Нацбанку, який перебуває за межами України, поскаржився, що йому не дали взяти участь у засіданні через відеозв'язок. Шевченко назвав справу "політично вмотивованою".

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав ексголові Національного банку України Кирилу Шевченку запобіжний захід у справі про розкрадання в "Укргазбанку" понад 200 млн грн у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Про це колишній глава фінансового регулятора повідомив у своєму Facebook у четвер, 8 грудня.

"Прийняте рішення — безстрокове утримання під вартою без права внесення застави — є винятковим і найсуворішим заходом з усіх можливих", — написав Шевченко.

Колишній голова НБУ додав, що сподівався, що суд надасть йому можливість взяти участь у засіданні через відеозв'язок, проте відповідне клопотання відхилили. Шевченко назвав дії, розпочаті щодо нього, "політично вмотивованим переслідуванням". Також він поскаржився, що суд відмовив стороні захисту у відведенні прокурора, який, за словами Шевченка, відмовився надати йому копії клопотання з додатком, а також не погодився вимагати в "Укргазбанку" документи, на які посилається прокурор та які не долучені до клопотання.

"Зрештою, судом відмовлено, увага, у всіх клопотаннях, що заявлено стороною захисту. Без права взяти участь у засіданні, без можливості ознайомитися з матеріалами справи та з упередженим ставленням до сторони захисту — ось, як виглядає правосуддя у виконанні НАБУ&Co", — додав Шевченко.

Колишній голова регулятора заявив, що подасть апеляцію на рішення суду, як тільки отримає його повний текст.

Пресслужба ВАКС інформацію про винесення рішення щодо запобіжного заходу Шевченка на своїх офіційних сторінках поки не повідомляла.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ 6 жовтня. Шевченко пояснював у Facebook, що сам пішов із цієї посади за станом здоров'я. Новим головою НБУ став колишній керівник "Ощадбанку" Андрій Пишний.

У той же день Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 6 повідомили про підозру Шевченка за виведення 206 млн гривень з "Укргазбанку". Йдеться про події 2014-2019 років, коли він обіймав посаду голови правління фінустанови, зазначало слідство.

У листопаді слідчі оголосили Шевченка у міжнародний розшук. Адвокат ексголови НБУ стверджував, що його клієнт перебуває у Відні.