Уже на этой неделе: Зеленский прибудет с визитом в Вашингтон и выступит в Конгрессе США, – СМИ

В преддверье предполагаемого визита Владимира Зеленского в США спикер палаты представителей Нэнси Пелоси попросила всех коллег "физически присутствовать на нашем заседании в среду вечером".

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые с 24 февраля посетит Соединенные Штаты Америки и выступит с речью перед членами Конгресса США. Об этом сообщает издание Axios.

Журналисты пишут, что по словам представителей высшего американского руководства, полиция Капитолия США усиливает меры безопасности в связи с ожидаемым приездом президента Украины в Вашингтон.

В публикации отмечают, что Зеленский, вероятно, собирается лично выразить благодарность американским политикам за предоставление многомиллиардной помощи для борьбы с агрессией Российской Федерации.

Журналисты также предполагают, что Владимир Зеленский расскажет своим американским союзникам, в какой еще помощи нуждается Украина. В статье подчеркнули, что план визита украинского президента в США может измениться из соображений безопасности.

Авторы сообщения упомянули о том, что во вторник, 20 декабря спикер палаты представителей Нэнси Пелоси разослала коллегам письмо, в котором призвала "всех членов физически присутствовать на нашем заседании в среду вечером".

[ + – ] Нэнси Пелоси

В издании CNN заявляют, что Владимир Зеленский планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Белый дом отказался давать комментарий по этому поводу.

"Вероятно, Зеленский обсудит с Байденом новый военный пакет помощи, в который могут войти ЗРК Patriot и оборудование, способное превратить авиабоеприпасы в высокоточные "умные бомбы"", — пишет CNN.

Напомним, что 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в город Бахмут Донецкой области, который является самой горячей точкой на фронте. Президент посетил передовые позиции, наградил бойцов медалями и ценными подарками.

Фокус также сообщал, что Владимир Зеленский заявил о готовности к честному поединку с президентом России Владимиром Путиным. В интервью французскому журналисту Зеленский рассказал, что готов дать российскому президенту по лицу "хоть завтра".

Еще мы писали о том, что по мнению Владимира Зеленского, следующие полгода войны с Россией станут решающими. В связи с этим украинский лидер призвал западных политиков поддержать энергетический сектор Украины.