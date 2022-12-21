Вже цього тижня: Зеленський прибуде з візитом до Вашингтона і виступить у Конгресі США, – ЗМІ

Напередодні передбачуваного візиту Володимира Зеленського до США речник палати представників Ненсі Пелосі попросила всіх колег "фізично бути присутнім на нашому засіданні в середу ввечері".

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Президент України Володимир Зеленський вперше з 24 лютого відвідає Сполучені Штати Америки та виступить із промовою перед членами Конгресу США. Про це повідомляє видання Axios.

Журналісти пишуть, що, за словами представників вищого американського керівництва, поліція Капітолію США посилює заходи безпеки у зв'язку з очікуваним приїздом президента України до Вашингтона.

У публікації зазначають, що Зеленський, ймовірно, збирається особисто висловити подяку американським політикам за багатомільярдну допомогу для боротьби з агресією Російської Федерації.

Журналісти також припускають, що Володимир Зеленський розповість своїм американським союзникам, якої ще допомоги потребує Україна. У статті наголосили, що план візиту українського президента до США може змінитись з міркувань безпеки.

Автори повідомлення згадали про те, що у вівторок, 20 грудня, спікер палати представників Ненсі Пелосі розіслала колегам листа, в якому закликала "всіх членів фізично бути присутніми на нашому засіданні в середу ввечері".

[ + – ] Ненсі Пелосі

У виданні CNN заявляють, що Володимир Зеленський планує зустрітися у Вашингтоні із президентом США Джо Байденом. Білий дім відмовився давати коментар із цього приводу.

"Ймовірно, Зеленський обговорить з Байденом новий військовий пакет допомоги, до якого можуть увійти ЗРК Patriot та обладнання, здатне перетворити авіабоєприпаси на високоточні "розумні бомби"", — пише CNN.

Нагадаємо, що 20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом у місто Бахмут Донецької області, яке є найгарячішою точкою на фронті. Президент відвідав передові позиції, нагородив бійців медалями та цінними подарунками.

Фокус також повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про готовність до чесного поєдинку із президентом Росії Володимиром Путіним. В інтерв'ю французькому журналісту Зеленський розповів, що готовий дати російському президентові по обличчю "хоч завтра".

Ще ми писали про те, що, на думку Володимира Зеленського, наступні півроку війни з Росією стануть вирішальними. У зв'язку із цим український лідер закликав західних політиків підтримати енергетичний сектор України.