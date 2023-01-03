Россия настаивала провести обмен Медведчука на командиров "Азова", — СМИ

Переговоры об освобождении украинских военнослужащих, как пишет издание Hurriyet, проходили в Анкаре и контролировались разведкой Турции.

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Обмен обвиняемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на командиров полка спецназначения Нацгвардии "Азов" проводился по запросу России. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, проведение обмена Виктора Медведчука на командиров полка "Азов" инициировала Россия, а сами переговоры проходили в Анкаре.

В материале издания Hurriyet сказано, что диалог об освобождении украинских военнослужащих, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе, контролировала Национальная разведывательная организация Турции. Во время переговоров Россия выдвинула требование, чтобы командиры "Азова" после обмена пленными остались под протекцией президента Реджепа Эрдогана, а Украина, в свою очередь, подобную инициативу приняла.

"В день Х самолеты из России и Украины один за другим приземлялись в аэропорту Анкары Эсенбога. В одном из самолетов находился Виктор Медведчук, а в другом — командиры "Азова". После приземления под наблюдением сотрудников турецкой разведки в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский — российские. Как для проверки личности, так и для проверки состояния здоровья. Обмен, контролируемый разведкой, прошел без проблем", — отмечают журналисты в своем материале.

Издание пишет, что после обмена пленными командиры полка "Азов" стали "гостями Турции", а о дальнейшей судьбе Виктора Медведчука не сообщается.

Напомним, что 22 сентября состоялся обмен пленными, в ходе которого были освобождены командиры полка спецназначения Нацгвардии "Азов". Украинские военнослужащие были обменяны на обвиняемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука. Командиры "Азова", согласно договоренностям Киева и Москвы, останутся в Турции под протекцией Реджепа Эрдогана до конца полномасштабной войны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган утверждал, что на обмене Виктора Медведчука лично настаивал глава Кремля Владимир Путин. После процедуры обвиняемый в госизмене нардеп отправился в Россию.

В ноябре в СМИ появилась информация, что Виктор Медведчук со своей женой Оксаной Марченко отдыхают в оккупированном Крыму.