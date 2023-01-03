Росія наполягала на проведенні обміну Медведчука на командирів "Азова", — ЗМІ

Переговори про звільнення українських військовослужбовців, як пише видання Hurriyet, проходили в Анкарі та контролювалися розвідкою Туреччини.

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Обмін обвинуваченого у державній зраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на командирів полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" проводився на запит Росії. Про це пише турецьке видання Hurriyet, посилаючись на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, проведення обміну Віктора Медведчука на командирів полку "Азов" ініціювала Росія, а переговори проходили в Анкарі.

У матеріалі видання Hurriyet сказано, що діалог про звільнення українських військовослужбовців, які захищали завод "Азовсталь" у Маріуполі, контролювала Національна розвідувальна організація Туреччини. Під час переговорів Росія висунула вимогу, щоб командири "Азова" після обміну полоненими залишилися під протекцією президента Реджепа Ердогана, а Україна, у свою чергу, таку ініціативу ухвалила.

"У день Х літаки з Росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари Есенбога. В одному з літаків знаходився Віктор Медведчук, а в іншому — командири "Азова". Після приземлення під наглядом співробітників турецької розвідки до російського літака увійшли українські офіційні особи, а в українську — російські. Як для перевірки особистості, так і для перевірки стану здоров'я. Обмін, який контролює розвідка, пройшов без проблем", — зазначають журналісти у своєму матеріалі.

Видання пише, що після обміну полоненими командири полку "Азов" стали "гостями Туреччини", а про подальшу долю Віктора Медведчука не повідомляється.

Нагадаємо, що 22 вересня відбувся обмін полоненими, під час якого було звільнено командирів полку спецпризначення Нацгвардії "Азов". Українських військовослужбовців обміняли на обвинуваченого у державній зраді нардепа Віктора Медведчука. Командири "Азова", згідно з домовленостями Києва та Москви, залишаться в Туреччині під протекцією Реджепа Ердогана до кінця повномасштабної війни.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган стверджував, що на обміні Віктора Медведчука особисто наполягав голова Кремля Володимир Путін. Після процедури звинувачений у держзраді нардеп вирушив до Росії.

У листопаді у ЗМІ з'явилася інформація, що Віктор Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченком відпочивають в окупованому Криму.