"Признание реалий": у Путина ответили на раздел Украины по "корейскому" сценарию

По мнению замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, раздел Кореи по 38-й параллели создал две страны, а временно оккупированные украинские территории "вошли в состав РФ". В Киеве говорят о невозможности навязывания чужих историй и сценариев.

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Разговоры о перемирии в Украине по образцу "38-й параллели" в Корее – это якобы подтверждения невозможности победы над российскими оккупантами. Об этом написал 7 февраля в Telegram заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более", — отметил российский чиновник.

Раздел по 38-й параллели, по его словам, создал 2 самостоятельные страны.

"А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", — продолжил он.

Медведев считает, что чиновники в Киеве "стеснительно пробросили тезис о невозможности победы".

"В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий", — заключил замглавы Совбеза РФ.

Раздел Украины по "корейскому сценарию" — реакция Киева

Секретарь СНБО Алексей Данилов 7 февраля заявил о невозможности навязывания Украине чужих историй и сценариев.

"Не будет никаких 38-х и других параллелей… Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменения не предусмотрены, Силы обороны Украины работают", — отреагировал он на российские "сценарии".

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 2 февраля отмечал вероятность завершения войны с РФ по "корейскому сценарию".

[ + – ] Арестович допустил вероятность завершения войны Украины с Россией по "корейскому сценарию"

Он полагает, что для значительных успехов на фронте и освобождения всех территорий ВСУ нужно 400 тысяч идеально подготовленных военных с оружием от стран НАТО.

"Самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", — заявил Арестович.

Раздел Кореи на Северную и Южную: что такое 38-я параллель?

В 1948 году "38-я параллель" стала границей между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северной Кореи) и Республикой Корея (Южная Корея). Сеул пошел по западному пути во главе с Ли Сын Маном, а Пхеньян стал ближе к СССР во главе с бывшим капитаном Красной армии Ким Ир Сеном.

[ + – ] Условную границу между Северной и Южной Кореей зафиксировали соглашением о перемирии от 27 июля 1953 года

Условную границу зафиксировали соглашением о перемирии от 27 июля 1953 года по итогам войны между Северной и Южной Кореей с 1950 по 1953 годы.

В начале января этого года Данилов говорил о предложении РФ разделить Украину по "корейскому сценарию". Чиновник отметил, что говорил об этом с представителями Южной Кореи и они называют такую идею "большой ошибкой".

Напомним, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский 23 января рассказа, как члены правящей партии "Право и Справедливось" допускали раздел Украины в первые дни большой войны с Россией.

Президент России Владимир Путин 5 января во время общения с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом сказал, что Киев должен смириться с "новыми территориальными реалиями".