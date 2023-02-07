"Визнання реалій": у Путіна відповіли на розділення України за "корейським" сценарієм

На думку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, розділення Кореї по 38-й паралелі створило дві країни, а тимчасово окуповані українські території "увійшли до складу РФ". У Києві говорять про неможливість нав'язування чужих історій і сценаріїв.

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Розмови про перемир'я в Україні на зразок "38-ї паралелі" в Кореї — це нібито підтвердження неможливості перемоги над російськими окупантами. Про це написав 7 лютого в Telegram заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

"Зрозуміло, що розмови про "корейський сценарій" — це просто хотілки. Типу ми, частина України, що залишилася, будемо під західним управлінням і захистом. А потім досягнемо рівня Республіки Корея. І ще — ніби залишається певна надія на возз'єднання з колишніми територіями. Теза для внутрішнього використання, не більше", — зазначив російський чиновник.

Розділення по 38-й паралелі, за його словами, створило дві самостійні країни.

"А Донбас та інші території увійшли до складу Росії, яка є найбільшою державою, яка має повний суверенітет і найгрізнішу зброю", — продовжив він.

Медведєв вважає, що чиновники в Києві "сором'язливо вкинули тезу про неможливість перемоги".

"У кращому випадку — розділення на частини. А по суті — це перший крок до визнання реалій, що склалися на землі", — підсумував заступник глави Радбезу РФ.

Розділення України за "корейським сценарієм" — реакція Києва

Секретар РНБО Олексій Данілов 7 лютого заявив про неможливість нав'язування Україні чужих історій та сценаріїв.

"Не буде ніяких 38-х та інших паралелей… Координати руху "російському військовому кораблю" заданий, змін не передбачено, Сили оборони України працюють", — відреагував він на російські "сценарії".

Колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович 2 лютого наголошував на ймовірності завершення війни з РФ за "корейським сценарієм".

[ + – ] Арестович допустив ймовірність завершення війни України з Росією за "корейським сценарієм"

Він вважає, що для значних успіхів на фронті та звільнення всіх територій ЗСУ потрібно 400 тисяч ідеально підготовлених військових зі зброєю від країн НАТО.

"Найнеприємніше, що й на Заході думають так само, а ми від них тотально залежимо. Що робити Заходу? Сценарій двох Корей. Створювати Південну Корею з гарантіями", — заявив Арестович.

Розділення Кореї на Північну та Південну: що таке 38 паралель?

У 1948 році "38 паралель" стала кордоном між Корейською Народно-Демократичною Республікою (Північної Кореї) та Республікою Корея (Південна Корея). Сеул пішов західним шляхом на чолі з Лі Синманом, а Пхеньян став ближче до СРСР на чолі з колишнім капітаном Червоної армії Кім Ір Сеном.

[ + – ] Умовний кордон між Північною та Південною Кореєю зафіксували угодою про перемир'я від 27 липня 1953 року

Умовний кордон зафіксували угодою про перемир'я від 27 липня 1953 року за підсумками війни між Північною і Південною Кореєю з 1950 по 1953 роки.

На початку січня цього року Данілов говорив про пропозицію РФ розділити Україну за "корейським сценарієм". Чиновник зазначив, що говорив про це з представниками Південної Кореї, і вони називають таку ідею "великою помилкою".

Нагадаємо, що ексглава МЗС Польщі Радослав Сікорський 23 січня розказав, як члени керівної партії "Право та Справедливість" допускали поділ України в перші дні великої війни з Росією.

Президент Росії Володимир Путін 5 січня під час спілкування з турецьким колегою Реджепом Ердоганом сказав, що Київ має змиритися з "новими територіальними реаліями".