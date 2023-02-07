"Визнання реалій": у Путіна відповіли на розділення України за "корейським" сценарієм
На думку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, розділення Кореї по 38-й паралелі створило дві країни, а тимчасово окуповані українські території "увійшли до складу РФ". У Києві говорять про неможливість нав'язування чужих історій і сценаріїв.
Розмови про перемир'я в Україні на зразок "38-ї паралелі" в Кореї — це нібито підтвердження неможливості перемоги над російськими окупантами. Про це написав 7 лютого в Telegram заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.
"Зрозуміло, що розмови про "корейський сценарій" — це просто хотілки. Типу ми, частина України, що залишилася, будемо під західним управлінням і захистом. А потім досягнемо рівня Республіки Корея. І ще — ніби залишається певна надія на возз'єднання з колишніми територіями. Теза для внутрішнього використання, не більше", — зазначив російський чиновник.
Розділення по 38-й паралелі, за його словами, створило дві самостійні країни.
"А Донбас та інші території увійшли до складу Росії, яка є найбільшою державою, яка має повний суверенітет і найгрізнішу зброю", — продовжив він.
Медведєв вважає, що чиновники в Києві "сором'язливо вкинули тезу про неможливість перемоги".
"У кращому випадку — розділення на частини. А по суті — це перший крок до визнання реалій, що склалися на землі", — підсумував заступник глави Радбезу РФ.
Розділення України за "корейським сценарієм" — реакція Києва
Секретар РНБО Олексій Данілов 7 лютого заявив про неможливість нав'язування Україні чужих історій та сценаріїв.
"Не буде ніяких 38-х та інших паралелей… Координати руху "російському військовому кораблю" заданий, змін не передбачено, Сили оборони України працюють", — відреагував він на російські "сценарії".
Колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович 2 лютого наголошував на ймовірності завершення війни з РФ за "корейським сценарієм".
Він вважає, що для значних успіхів на фронті та звільнення всіх територій ЗСУ потрібно 400 тисяч ідеально підготовлених військових зі зброєю від країн НАТО.
"Найнеприємніше, що й на Заході думають так само, а ми від них тотально залежимо. Що робити Заходу? Сценарій двох Корей. Створювати Південну Корею з гарантіями", — заявив Арестович.
Розділення Кореї на Північну та Південну: що таке 38 паралель?
У 1948 році "38 паралель" стала кордоном між Корейською Народно-Демократичною Республікою (Північної Кореї) та Республікою Корея (Південна Корея). Сеул пішов західним шляхом на чолі з Лі Синманом, а Пхеньян став ближче до СРСР на чолі з колишнім капітаном Червоної армії Кім Ір Сеном.
Умовний кордон зафіксували угодою про перемир'я від 27 липня 1953 року за підсумками війни між Північною і Південною Кореєю з 1950 по 1953 роки.
На початку січня цього року Данілов говорив про пропозицію РФ розділити Україну за "корейським сценарієм". Чиновник зазначив, що говорив про це з представниками Південної Кореї, і вони називають таку ідею "великою помилкою".
Нагадаємо, що ексглава МЗС Польщі Радослав Сікорський 23 січня розказав, як члени керівної партії "Право та Справедливість" допускали поділ України в перші дні великої війни з Росією.
Президент Росії Володимир Путін 5 січня під час спілкування з турецьким колегою Реджепом Ердоганом сказав, що Київ має змиритися з "новими територіальними реаліями".