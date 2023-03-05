"Выметут из Кремля". Путина могут отстранить от власти после контрнаступления ВСУ, — британский генерал

По словам Ричарда Данната, командующий Объединенной группировкой войск в Украине России Валерий Герасимов и высшее военное руководство России могут отстранить российского лидера от президентского кресла.

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При успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины, власть президента России Владимира Путина может заметно ослабнуть. Об этом 5 марта заявил бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннат в интервью телеканалу Sky News.

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не окажется уже в такой позиции, чтобы принимать слишком много решений самостоятельно. И я думаю, что если его армия развалится и побежит, вполне вероятно, что его выметут из Кремля", — заявил Даннат.

По словам британского генерала, если Киев в скором времени получит еще больше тяжелых танков от Германии и США, а также истребители и другое необходимое вооружение, война может закончиться уже в этом году.

"Честно говоря, я не думаю, что мы сделали достаточно. Мы должны делать все, что в наших силах для обеспечения завершения войны в этом году", — отметил Даннат.

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Экс-глава британского Генштаба отметил, что военное руководство России недовольно действиями Путина, поэтому, вероятно, именно они приложат руку к тому, чтобы президент РФ лишился власти.

"Высшему военному командованию России не нравится, что Путин вступил в войну, с которой они не согласны. Я думаю, что это будет Герасимов [глава Генштаба РФ] и высший генералитет, которые вытолкнут Путина. И вы также должны задать вопрос, который задают все: если это будет не Путин в Кремле, то кто это будет? Буду откровенен, я не знаю ответа на этот вопрос. Но я бы сказал, что, по моему мнению, группа лидеров, которые больше всего недовольны в России на данный момент, — это высший генералитет", — сказал Даннат.

Напомним, 2 марта полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан заявил, что Западу необходимо решить проблему с масштабными поставками боеприпасов Украине, чтобы ВСУ смогли успешно освободить еще часть оккупированной территории.

Ранее, 28 февраля, агентство The Associated Press писало, что северо-восточный фронт может стать определяющим для следующего этапа войны в Украине,

Также напомним, 24 января начальник Генштаба России Валерий Герасимов признал провал мобилизации в России и заявил, что такой интенсивности боевых действий современная Россия еще не знала в своей истории.