"Виметуть із Кремля". Путіна можуть усунути від влади після контрнаступу ЗСУ, — британський генерал

За словами Річарда Данната, командувач Об'єднаного угрупування військ в Україні Росії Валерій Герасимов і вище військове керівництво Росії можуть усунути російського лідера від президентського крісла.

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За успішної контрнаступальної операції Збройних сил України, влада президента Росії Володимира Путіна може помітно послабитись. Про це 5 березня заявив колишній голова Генштабу Великобританії генерал Річард Даннат в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Я хотів би думати, що якщо контрнаступ українців буде досить добре спланований, підтриманий і виконаний, що Путін не виявиться вже в такій позиції, щоб приймати занадто багато рішень самостійно. І я думаю, що якщо його армія розвалиться і тікатиме, цілком імовірно, що його виметуть із Кремля", — заявив Даннат.

За словами британського генерала, якщо Київ незабаром отримає ще більше важких танків від Німеччини та США, а також винищувачі та інше необхідне озброєння, війна може закінчитися вже цього року.

"Чесно кажучи, я не думаю, що ми зробили достатньо. Ми маємо робити все, що в наших силах для забезпечення завершення війни цього року", — зазначив Даннат.

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Ексглава британського Генштабу зазначив, що військове керівництво Росії незадоволене діями Путіна, тому, ймовірно, саме вони докладуть руку до того, щоб президент РФ втратив владу.

"Вищому військовому командуванню Росії не подобається, що Путін вступив у війну, з якою вони не згодні. Я думаю, що це буде Герасимов [голова Генштабу РФ] і вищий генералітет, які виштовхнуть Путіна. І ви також маєте поставити питання, яке ставлять усі: якщо це буде не Путін у Кремлі, то хто це буде? Буду відвертим, я не знаю відповіді на це запитання, але я б сказав, що, на мою думку, група лідерів, які найбільше незадоволені в Росії наразі, це вищий генералітет", — сказав Даннат.

Нагадаємо, 2 березня полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канціан заявив, що Заходу необхідно вирішити проблему з масштабним постачанням боєприпасів Україні, щоб ЗСУ змогли успішно звільнити ще частину окупованої території.

Раніше, 28 лютого, агентство The Associated Press писало, що північно-східний фронт може стати визначальним для наступного етапу війни в Україні.

Також нагадаємо, 24 січня начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов визнав провал мобілізації в Росії та заявив, що такої інтенсивності бойових дій сучасна Росія ще не знала у своїй історії.