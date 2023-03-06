"Фанаты дипломатии с РФ": в Киев приехали руководители Социал-демократической партии Германии

Немецкие политики, несмотря на пересмотр своей позиции, продолжают настаивать на большей роли дипломатии, которая, по их мнению, поможет завершить полномасштабную войну против Украины.

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Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених прибыли в Киев с первым за год полномасштабного вторжения визитом, чтобы позже провести переговоры с представителями украинского правительства и парламента. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает Tagesschau.

По соображениям безопасности, точная программа визита не была опубликована.

СДПГ находится в сложном положении в Украине из-за своей политики по отношению к России к вторжению. Ее обвиняют в том, что она десятилетиями недооценивала президента России Владимира Путина и слишком полагалась на сотрудничество с Россией.

Впрочем, и Клингбайль, и Мютцених уже откровенно признали свои ошибки. В декабре СДПГ хочет пересмотреть свою внешнюю политику, а значит, и свое отношение к России на партийной конференции. В то же время они настаивают на большей роли дипломатии в попытке завершить войну.

Несколько высокопоставленных политиков СДПГ все же посещали Украину с момента вторжения – прежде всего канцлер Олаф Шольц в июне 2022 года. Министр обороны Борис Писториус посетил Украину всего через несколько дней после вступления в должность.

К слову, вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек 2 марта призвал принципиально изменить отношение к экспорту немецкого оружия и в будущем осуществлять поставки на основе ценностей. По его словам, перед тем, как принимать решение о поставках вооружение необходимо определить, кто преступник, а кто — жертва. Министр считает правильным решение оказать Украине военную помощь в момент, когда на ее территории идет вооруженных конфликт.

Напомним, Германия планирует передать Украине две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. По информации Wall Street Journal, раньше речь шла о поставках в 2024 году, однако теперь системы должны появится уже до конца текущего года.

5 марта Шольц рассказал, что Германия больше не зависит от российских нефти и газа. По словам федерального канцлера Германии, отказ от поставок энергоносителей из РФ не привел к экономическому кризису, который прогнозировали стране зимой.

3 марта немецкий канцлер прилетел в США для переговоров с президентом США Джо Байденом. Основная тема разговора между лидерами двух государств — обсуждение дополнительного военного сотрудничества с Украиной, которая готовится к масштабному наступлению ВС РФ.