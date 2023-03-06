"Фанати дипломатії з РФ": до Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини

Німецькі політики, незважаючи на перегляд своєї позиції, продовжують наполягати на більшій ролі дипломатії, яка, на їхню думку, допоможе завершити повномасштабну війну проти України.

Related video

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль та лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх прибули до Києва з першим за рік повномасштабного вторгнення візитом, щоб пізніше провести переговори з представниками українського уряду та парламенту. Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє Tagesschau.

З міркувань безпеки, точну програму візиту не було опубліковано.

СДПН перебуває у складному становищі в Україні через свою політику щодо Росії до вторгнення. Її звинувачують у тому, що вона десятиліттями недооцінювала президента Росії Володимира Путіна і надто покладалася на співпрацю з Росією.

Втім, і Клінґбайль, і Мютценіх вже відверто визнали свої помилки. У грудні СДПН хоче переглянути свою зовнішню політику, а отже, і своє ставлення до Росії на партійній конференції. Водночас вони наполягають на більшій ролі дипломатії у спробі завершити війну.

Декілька високопоставлених політиків СДПН все ж таки відвідували Україну з моменту вторгнення – насамперед канцлер Олаф Шольц у червні 2022 року. Міністр оборони Борис Пісторіус відвідав Україну лише за кілька днів після вступу на посаду.

До речі, віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек 2 березня закликав принципово змінити ставлення до експорту німецької зброї та в майбутньому здійснювати постачання на основі цінностей. За його словами, перед тим, як приймати рішення про постачання озброєння, необхідно визначити, хто злочинець, а хто — жертва. Міністр вважає правильним рішення надати Україні військову допомогу в момент, коли на її території триває збройний конфлікт.

Нагадаємо, Німеччина планує передати Україні дві системи ППО малого радіусу дії Skynex. За інформацією Wall Street Journal, раніше йшлося про постачання у 2024 році, проте тепер системи мають з'явитися вже до кінця поточного року.

5 березня Шольц розповів, що Німеччина більше не залежить від російських нафти та газу. За словами федерального канцлера Німеччини, відмова від постачання енергоносіїв з РФ не призвела до економічної кризи, яку прогнозували країні взимку.

3 березня німецький канцлер прилетів до США для переговорів із президентом США Джо Байденом. Основною темою розмови між лідерами двох держав є обговорення додаткової військової співпраці з Україною, яка готується до масштабного наступу ЗС РФ.