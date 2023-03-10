Евросоюз почти исчерпал лимит санкций против РФ, — Боррель

В ответ на вопрос о том, что ЕС будет делать дальше, глава дипломатии заявил, что следует сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины.

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Европейский союз почти исчерпал предел санкций против России. Об этом сегодня, 10 марта заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью EURACTIV.

"С точки зрения санкций остается сделать немного, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку. Было бы странно, что через год после начала вторжения останется гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными — возможно, иногда слишком поэтапными", — сказал Боррель.

В ответ на вопрос о том, что ЕС будет делать дальше, глава дипломатии заявил, что следует сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины. Он добавил, что за операции на поле боя ответственна Украина, однако ответственность Европы заключается в "поддержке, предоставлении оружия и боеприпасов".

Глава дипломатии ЕС отметил, что главным приоритетом в поддержке остаются боеприпасы. По его плану, выделение 2 млрд евро помогло бы быстро решить проблему. Однако дипломат не исключает, что по системе совместных закупок Евросоюз мог бы приобрести для Украины и другое вооружение.

"Сегодня мы имеем войну на истощение, завтра у нас может быть война на перемещение, и тогда уровень затрат или потребление боеприпасов будет меньше — мы адаптируемся к постоянно меняющейся ситуации", — заявил он.

К слову, совладельцы "Альфа-банка", российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, готовы продать свои доли в банке, лишь бы отменили санкции.

Напомним, еще 13 февраля, В Варшаве заявили, что разочарованы первоначальным предложением 10-го пакета санкций против России, из-за отсутствия в списке Росатома.

28 февраля президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение о том, что крайний пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации недостаточно эффективный.

24 февраля США объявили о пакете помощи на 2 миллиарда долларов. В американском ведомстве заявили, что мир продолжит стоять рядом с Украиной, пока война, начатая Россией, не будет закончена. Новый пакет оборонительной поддержки направлен на повышение боеспособности украинской армии.