Євросоюз майже вичерпав ліміт санкцій проти РФ, — Боррель

У відповідь на питання про те, що ЄС робитиме далі, голова дипломатії заявив, що слід зосередитись на фінансовій та військовій підтримці України.

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Європейський союз майже вичерпав межу санкцій проти Росії. Про це сьогодні, 10 березня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю EURACTIV.

"З погляду санкцій залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку. Було б дивно, що через рік після початку вторгнення залишиться набагато більше варіантів. Ми використали наш покроковий процес, і ми були поетапними — можливо, іноді надто поетапними", — сказав Боррель.

У відповідь на питання про те, що ЄС робитиме далі, голова дипломатії заявив, що слід зосередитись на фінансовій та військовій підтримці України. Він додав, що за операції на полі бою відповідальна Україна, проте відповідальність Європи полягає у "підтримці, наданні зброї та боєприпасів".

Глава дипломатії ЄС наголосив, що головним пріоритетом у підтримці залишаються боєприпаси. За його планом, виділення 2 млрд. євро допомогло б швидко вирішити проблему. Однак дипломат не виключає, що за системою спільних закупівель Євросоюз міг би придбати для України та інше озброєння.

"Сьогодні ми маємо війну на виснаження, завтра у нас може бути війна на переміщення, і тоді рівень витрат або споживання боєприпасів буде меншим — ми адаптуємося до ситуації, що постійно змінюється", — заявив він.

До речі, співвласники "Альфа-банку", російські мільярдери Михайло Фрідман та Петро Авен, готові продати свої частки у банку, аби скасували санкції.

Нагадаємо, ще 13 лютого, у Варшаві заявили, що розчаровані первісною пропозицією 10-го пакету санкцій проти Росії через відсутність у списку Росатому.

28 лютого президент Литви Ґітанас Науседа висловив думку, що крайній пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації недостатньо ефективний.

24 лютого США оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів. В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд з Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.