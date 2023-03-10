"ЖК вместо парка": нардеп от ОПЗЖ хотел присвоить землю в Киеве за ₴500 млн (видео)

По данным НАБУ, народный депутат от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко собирался получить земельный участок, выделенный под обустройства зоны отдыха, по цене вдвое ниже за его реальную стоимость.

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В пятницу, 10 марта детективы и прокуроры сообщили о подозрении действующему народному депутату от ОПЗЖ Украины Дмитрию Исаенко в связи с его попыткой провернуть коррупционную схему по завладению земельным участком в Киеве площадью 8 гектаров и стоимостью более 500 миллионов гривен. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

"Суть схемы: организаторы сделки через аукцион при участии подконтрольной им компании создали условия для выведения вопреки законодательству из государственной собственности земельного участка в Киеве площадью 8 гектаров и общей стоимостью более 500 миллионов гривен", — объяснил Кривонос.

Подозрение также было объявлено экс-заместителю руководителя аппарата Верховной Рады Украины и бывшему директору ГП "Держбудкомбинат" за содействие Исаенку.

По данным главы НАБУ, текущий план развития столицы Украины предусматривал обустройство на упомянутом участке парка и зоны отдыха. Однако Исаенко намеревался соорудить на этом месте жилой комплекс, завладев землей по цене, почти вдвое ниже за ее реальную стоимость.

Семен Кривонос отметил, что НАБУ и САП воспрепятствовали планам нардепа и наложили арест на земельный участок. НАБУ также опубликовала видео с записями разговоров Исаенко с экс-заместителем руководителем аппарата ВРУ, а также директором ГП и его заместителем.

НАБУ и САП разоблачили нардепа от ОПЗЖ

Что известно о Дмитрии Исаенко

Дмитрий Исаенко является народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и член одноименной парламентской фракции. С 2007 по 2015 года являлся заместителем министра регионального развития.

Пост замминистра Исаенко покинул 14 января 2015 года в связи с коррупционным скандалом вокруг получения нардепом статуса участника АТО. Удостоверение давало ему множество привилегий, в частности избежать назначенной на март так называемой "люстрации".

Перед увольнением Дмитрий Исаенко написал заявление об отказе от статуса участника боевых действий под давлением ряда народных депутатов.

Исаенко отказался от статуса участника АТО

В 2013 году Исаенко задекларировал более 20 миллионов гривен неизвестного происхождения, при этом всю жизнь работая чиновником.

Напомним, что 6 марта СБУ арестовала заместителя председателя Одесской ОВА Игоря Ткачука. По данным журналистов, чиновника подозревают в коррупции.

Ранее, 2 марта, в пресс-службе прокуратуры также сообщили о подозрении женщине, незаконно присвоившей себе недвижимость в Одессе на 9 миллионов гривен. Упомянутые здания общей площадью более 13 тысяч находятся в собственности Минобороны Украины.