"ЖК вместо парка": нардеп от ОПЗЖ хотел присвоить землю в Киеве за ₴500 млн (видео)
По данным НАБУ, народный депутат от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко собирался получить земельный участок, выделенный под обустройства зоны отдыха, по цене вдвое ниже за его реальную стоимость.
В пятницу, 10 марта детективы и прокуроры сообщили о подозрении действующему народному депутату от ОПЗЖ Украины Дмитрию Исаенко в связи с его попыткой провернуть коррупционную схему по завладению земельным участком в Киеве площадью 8 гектаров и стоимостью более 500 миллионов гривен. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.
"Суть схемы: организаторы сделки через аукцион при участии подконтрольной им компании создали условия для выведения вопреки законодательству из государственной собственности земельного участка в Киеве площадью 8 гектаров и общей стоимостью более 500 миллионов гривен", — объяснил Кривонос.
Подозрение также было объявлено экс-заместителю руководителя аппарата Верховной Рады Украины и бывшему директору ГП "Держбудкомбинат" за содействие Исаенку.
По данным главы НАБУ, текущий план развития столицы Украины предусматривал обустройство на упомянутом участке парка и зоны отдыха. Однако Исаенко намеревался соорудить на этом месте жилой комплекс, завладев землей по цене, почти вдвое ниже за ее реальную стоимость.
Семен Кривонос отметил, что НАБУ и САП воспрепятствовали планам нардепа и наложили арест на земельный участок. НАБУ также опубликовала видео с записями разговоров Исаенко с экс-заместителем руководителем аппарата ВРУ, а также директором ГП и его заместителем.
Что известно о Дмитрии Исаенко
Дмитрий Исаенко является народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и член одноименной парламентской фракции. С 2007 по 2015 года являлся заместителем министра регионального развития.
Пост замминистра Исаенко покинул 14 января 2015 года в связи с коррупционным скандалом вокруг получения нардепом статуса участника АТО. Удостоверение давало ему множество привилегий, в частности избежать назначенной на март так называемой "люстрации".
Перед увольнением Дмитрий Исаенко написал заявление об отказе от статуса участника боевых действий под давлением ряда народных депутатов.
В 2013 году Исаенко задекларировал более 20 миллионов гривен неизвестного происхождения, при этом всю жизнь работая чиновником.
Напомним, что 6 марта СБУ арестовала заместителя председателя Одесской ОВА Игоря Ткачука. По данным журналистов, чиновника подозревают в коррупции.
Ранее, 2 марта, в пресс-службе прокуратуры также сообщили о подозрении женщине, незаконно присвоившей себе недвижимость в Одессе на 9 миллионов гривен. Упомянутые здания общей площадью более 13 тысяч находятся в собственности Минобороны Украины.