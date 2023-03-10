"ЖК замість парку": нардеп від ОПЗЖ хотів привласнити землю в Києві за ₴500 млн (відео)

За даними НАБУ, народний депутат від ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко збирався отримати земельну ділянку, виділену під облаштування зони відпочинку, за ціною вдвічі нижчою за її реальну вартість.

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У п'ятницю, 10 березня, детективи та прокурори повідомили про підозру чинному народному депутату від ОПЗЖ України Дмитру Ісаєнку у зв'язку з його спробою провернути корупційну схему із заволодіння земельною ділянкою в Києві площею 8 гектарів та вартістю понад 500 мільйонів гривень. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

"Суть схеми: організатори угоди через аукціон за участю підконтрольної їм компанії створили умови для виведення всупереч законодавству з державної власності земельної ділянки у Києві площею 8 гектарів та загальною вартістю понад 500 мільйонів гривень", — пояснив Кривонос.

Підозра також була оголошена ексзаступнику керівника апарату Верховної Ради України та колишньому директору ДП "Держбудкомбінат" за сприяння Ісаєнку.

За даними голови НАБУ, поточний план розвитку столиці України передбачав облаштування на згаданій ділянці парку та зони відпочинку. Однак Ісаєнко мав намір спорудити на цьому місці житловий комплекс, заволодівши землею за ціною, майже вдвічі нижчою за її реальну вартість.

Семен Кривонос зазначив, що НАБУ та САП перешкодили планам нардепа та наклали арешт на земельну ділянку. НАБУ також опублікувало відео із записами розмов Ісаєнка з ексзаступником керівника апарату ВРУ, а також директором ДП та його заступником.

НАБУ та САП викрили нардепа від ОПЗЖ

Що відомо про Дмитра Ісаєнка

Дмитро Ісаєнко є народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" та член однойменної парламентської фракції. З 2007 до 2015 року був заступником міністра регіонального розвитку.

Посаду заступника міністра Ісаєнко залишив 14 січня 2015 року в зв'язку з корупційним скандалом навколо отримання нардепом статусу учасника АТО. Посвідчення давало йому багато привілеїв, зокрема уникнути призначеної на березень так званої "люстрації".

Перед звільненням Дмитро Ісаєнко написав заяву про відмову від статусу учасника бойових дій під тиском низки народних депутатів.

Ісаєнко відмовився від статусу учасника АТО

У 2013 році Ісаєнко задекларував понад 20 мільйонів гривень невідомого походження, при цьому все життя працюючи чиновником.

Нагадаємо, що 6 березня СБУ заарештувала заступника голови Одеської ОДА Ігоря Ткачука. За даними журналістів, чиновника підозрюють в корупції.

Раніше, 2 березня, у пресслужбі прокуратури також повідомили про підозру жінці, яка незаконно привласнила собі нерухомість в Одесі на 9 мільйонів гривень. Згадані будівлі загальною площею понад 13 тисяч перебувають у власності Міноборони України.